"VOLIM DA IH POSTAVIM NA PRAVO MESTO" Ljupka Stević otkrila zbog čega je se MUŠKARCI plaše pa se dotakla i boksa

Ljupka Stević jedna je od onih koji svojom atraktivnom pojavom privlači pažnju a nakon burnoh kraha emotivne veze sa nekadašnjim partnerom defitnivno važi za one opasnije.

foto: Ata images

Ljupka je otkrila kako je počela da se bavi jednim tradicionalnim muškim sportom, zbog čega razloga za oprez ima više.

- Kada pogledam fotografije, negde se razlika malo i primećuje. Ipak, mi žene vodimo računa o sitnicma i o svemu i ja sam zadovoljna sobom. Počela sam da treniram malo više nego što sam ranije i mislim da se to baš lepo odražava na moj organizam – rekla je Ljupka i priznala da se ozbiljno „bacila na sport“ jer ranije nije posećivala teretanu i otrila šta konktretno vežba:

-To je jedna kombinacija boksa i vežbi snage i kondicije. Nešto mi je to primamljivo, uzela sam sada i rukavice. Za sada sam još uvek u fazi kada učim da pravilno zauzmem poziciju, ali polako. Imala sam tek par treninga sa rukavicama.

foto: Ata images

Pevačica je ispričala i da se prosto zaljubila u boks i da svaku priliku koristi da ode na trening.

- Nekako uklapam sve, treninge, snimanja i posao vikendom. Ustajem rano i onda mi je dan dugačak i mogu da postignem da završim dosta toga u toku dana – rekla je Ljupka

Ljupka je u razgovoru priznala šta se dešava na ljubavnom planu i zašto je se muškarci plaše.

foto: Kurir TV

-Ja sam poznata kao osoba koja je večito zaljubljena, po prirodi sam takva da cvetam, volim ljude, a volim i dobre muškarce, ali na ljubavnom planu se ništa ne dešava – rekla je Ljupka i detaljno objasnila:

- Moji partneri me se plaše ako naprave neki gaf, ispad, a ja to volim sve da postavim na svoje mesto. Argumentovano mu stavim do znanja da je greška napravljena i da se više ne ponovi, i to mi je uvek polazilo za rukom. Kad god sam planula uvek je nakon toga sve bilo u redu, dok ako sam blaga što inače jesam, onda prosto nema efekta. Mislim da je suština da im na jedan pravi način kažem šta mi smeta i to urodi plodom. Bude to kao kada nastavnica na času malo podvikne.

Kurir.rs/ Grand/ preneo/ N.K

01:03 KAD GOD OTKLJUČAM STAN OBUZME ME STRAH! Ljupka Stević još uvek vuče traume zbog pljačke! Mira Škorić komentarisala njenu udaju