"IMAM BOLOVE, HEMOTERAPIJA JE TEŠKA, POPLAVELA SAM" Rada otkrila strašne detalje o borbi sa TEŠKOM BOLEŠĆU: Brendon se rasplakao

Rijaliti učesnica, koju je javnost upoznala u "Velikom bratu", a nekoliko godina kasnije i u "Zadruzi", Rada Vasić, javno je progovorila o borbi sa teškom bolešću.

Rada je u rijalitijima učestvovala sa članovima svoje porodice, a javnost ju je zavolela kao brižnu majku i šoumena. Sada je sa bivšim cimerom Brendonom na društvenoj mreži TikTok progovorila o procesu hemioterapija.

- Hoćeš da ti pošaljem neku periku? - pitao je Brendon.

foto: Printscreen TikTok

- Imam malaksalost, znojim se, ne mogu to da podnesem. I za uspomenu od tebe bih prihvatila... Imam bolove, umorim se, stvarno mi nije lako. Ta hemioterapija je teška terapija. Poplavela sam bila. Ja ne mogu, ja sam na pet minuta vikala: "Ne mogu", ma mora bre, moram da ustanem! Ja spremam, čistim, spavam jedno sat vremena, kao da sam pijana. Ja ustanem! Odmah idem, umijem se malo - rekla je Rada.

- Jao Rado, rastužila si me sada. Baš mi je žao, nisam znao da si bolesna - rekao je Brendon.

foto: Printscreen TikTok

- Nisam htela da se pojavim, nisam htela zbog kose, imam Brendone periku, ali ne mogu da je podnesem. Stavim kape i to, ali ne mogu da nosim kapu po kući. Dobre doktore imam, podržavaju me, vole me, tu terapiju primam, dolazi sanitet, doveze me i vraća me. Isto tako i Radeta i mene. Koliko bi plakao kada bi čuo da sam umrla, kada sada plačeš - rekla je Rada Vasić.

Podsetimo, Rada se juče snimila bez kose, pa uz video u kom kiti jelku poručila:

foto: Printscreen TikTok

- Ovom prilikom želela bih svima da čestitam Novu godinu u malo drugačijem izdanju.

Kurir.rs/Blic/Prenela: K.M.

Bonus video:

00:52 RADA VASIĆ OPET NASMEJALA SVE! Objašnjavala jedan Radetov potez, pa smislila HIT REČENICU!