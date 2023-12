PEVAČICA ŽIVI U HOTELU I JEDE POZLAĆENIM ESCAJGOM: Sama GRCALA za suvi LUKSUZ - 4 spavaće, 4 dnevne sobe! POKAZALA RASKOŠNI DOM

Pevačica Nela Bijanić je zajedno sa sada već bivšim suprugom stvorila četvorospatnu kuću i hotel, koje je nedavno prepisala sinu Oliveru Mijanoviću.

Iako je svoje nasledstvo već dala jedincu, i dalje glavu reč u kući vodi upravo ona. Tako je sada pokazala svoj raskošni dom i istakla da nije štedela.

- Ja sam osoba koja voli da ugosti, pogotovo kad je moja matična kuća u pitanju. Nisam žalila da otvorim "Rojalovu škrinju“ i da za vam sve postavim najbolje moguće. Rojalovo posuđe je pozlaćeno, tako da će biti pretres kada budete izlazili. Neću da govorim o cifri, ali jeste skupo - rekla je pevačica za pozlaćeni escajg kojim njena porodica obeduje.

- Ja sam esteta, volim da kupim lepu stvar i da se svako ko dođe kod mene oseti lepo i da uživa, bar onoliko koliko uživam i ja - izjavila je Nela.

Pevačica nikad nije krila da je dugogodišnjim napornim radom stekla hotel i četvorospratnicu koju je prepisala svom nasledniku, zbog čega je danas izuzetno ponosna majka.

- Grcala za sve to, ja sam želela da stvorim. Ekstremno sam radila, pevam od svoje petnaeste godine, ali sam bila pametna. Žao mi je što neke kolege dožive 60 ili 70 godina i nemaju svoj stan. Ja bih to ubila! Ne tražim da to bude hala, ali zaradi za sebe - objasnila je Nela.

- I moj bivši suprug i ja smo sinu sve prepisali. Naravno, to je sve stečeno dok smo bili u braku. Pa za naše dete smo se borili, prepisan je poklon njemu.

Kuća ima osam terasa Nela kuću na četiri sprata, a kako kaže svaka prostorija izlazi na terasu, pa tako ima osam terasa. - Svaka prostorija ima izlazak na terasu, imamo osam tarasa, četiri toaleta, četiri spavaće sobe, četiri dnevna boravka. Uzela sam dva apartmana na Zlatiboru. Imam i fenomenalan pogled na aerodrom - ispričala je Nela Bijanić.

