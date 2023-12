ZBOG NJEGOVE SUDBINE PLAKAO JE CEO REGION: Odrastao u domu, a majku je video samo jednom u životu

Životna priča učesnika takmičenja "Nikad nije kasno" Roberta Stona je rasplakala je čitav region kada je on pred milionima priznao da je majku video samo jednom u životu.

U emotivnoj ispovesti za domaće medije, prevač je rekao da je odrastao u domu bez roditeljskog staranja i da je imao jako teško detinjstvo.

Pevač odrastao u domu

– Sa 25 godina sam izašao iz Sarajeva i tada sam upoznao svoju majku, to je naravno bilo dirljivo. Do tada se nikada nismo ni čuli ni videli. To je meni bilo kao da sam sa nekim nepoznatim seo da razgovaram. Bilo je puno pitanja na koje ona nije imala odgovor. Nisam bio ljut na nju, pokušao sam da se postavim u njenu situaciju ipak su to bila drugačija vremena, u to doba je život bio patrijahalan – rekao je pevač.

Još bolnija činjenica ove priče je ta da je Robert svoju biološku majku video samo jednom, a o njegov životu je napisana i knjiga.

- Nažalost sam je video samo jednom, ona je 2018 godine preminula. Takvo je vreme bilo, šta da se radi. Tačno je da je napisana jedna knjiga, ona je opisala moj život, tu se govori o vremenu kada sam bio u domu – rekao je Robert.

