TUZLA UŽIVALA U NIKAD VRELIJOJ PRIJI: Najdublji dekolte do sada i NOVA FRIZURA! Filip morao odmah da REAGUJE! (VIDEO)

Aleksandra Prijović "zapalila" Tuzlu drugu noć zaredom! Prijovićka je publici predstavila svoju novu frizuru. Aleksandra se ošišala na paž, a koncert je otvorila u nikad izazovnijoj odevnoj kombinaciji.

Crna svetlucava i poluprovidna haljinica savršeno se pripila uz njeno telo, a Prija je publiku iznenadila i nikad dubljim dekolteom. Nakon koncerta, Aleksandra je okačila snimak, gde se vidi kako se pripremela za otvaranje koncerta, ali i vrela atmosfera koju je napravila.

foto: Pritnscreen/Instagram

Snimak se dopao i njenom suprugu Filipu Živojinoviću, koji je zadužen za produkcijski deo ove turneje, te joj je ostavio "lajk" ispod snimka.

- Tuzla, bili ste divni! - napisala je Prija u naslovu ove objave, te dodala emotikon crvenog srca.

Inače, Aleksandra je bosanskim medijima pre prvog koncerta otkrila da se turneja nastavlja i da će uskoro objaviti nove datume, a kako se spekuliše, nastupaće u još nekoliko zemalja u regionu, koje za sada nisu bile uključene u turneju. Spekuliše se da će naredni koncerti biti u Novom Sadu i Podgorici.

Inače, Aleksandra je nedavno privukla veliku pažnju kad je u jednom poznatom prestoničkom lokalu prišla da se pozdravi sa Jelenom Karleušom. Jelena je potom na društvenoj mreži Instagram nahvalila Priju.

foto: Petar Aleksić, Public Privatna Arhiva

- Prija je izuzetno prijatna žena koja mi je prišla sa puno poštovanja, pohvalila moju decu kao lepo vaspitanu i neodoljivo me je podsetila na Jelenu Rozgu, Draganu Mirković i Natašu Bekvalac koje su isto tako mega fine u komunikaciji sa mnom. Šta da kažem sem da me vole te blage žene (ne znam šta vide u meni divljoj (smeh)) i da me tim "mac, mac" pristupom potpuno razoružaju! Da sam muško vrtele bi me oko prsta, kupila bih im po Birkin, a ovako imaju svu moju podršku - napisala je Jelena na svom storiju na društvenoj mreži Instagram.

kurir.rs/republika/video instagram: aleksandraprijovic/preuzeo I.L.