"POSLALA SAM MILANU PORUKU, UZVRATIO MI JE SALVOM UVREDA" Severina pokušala da stupi u kontakt sa bivšim: Praštam svima pa i njemu

Severina govorila je o praznicima i sumirala utiske kakva joj je bila 2023. godina, ali i otkrila šta planira za sledeću. S obzirom na to da su praznici vreme praštanja, Severina je otkrila kakva je ona po tom pitanju.

Htela je porazgovarati s Milanom Popovićem

"Ljudi se dele na one koji sude, one koji mere i one koji praštaju. Bitno je ne biti u prve dve skupine. Praštam svima, pa i ocu mog sina. Nedavno sam mu čak slala poruku da sam na raspolaganju da sednemo sami i razgovaramo. Na to mi je uzvratio salvom uobičajenih uvreda. Međutim, praštati je jedno, a drugo odustati od pravde. Očekujem od suda da napokon odradi moje tužbe protiv direktorka škole i bivše pravne zaštitnice", ispričala je za Gloriju.

Neće biti drugog dela albuma

Pevačica je ove godine objavila album Sorry (A Strana) na kojem se nalazi pet pesama - Metak, Sorry, Nebo, 100 Stepeni i Pravda za ljubav. Sad je odgovorila da drugog dela albuma neće biti.

- Sa 50 je teško govoriti jezik 20-godišnjaka. To je problem Severininih novih pesama

"Za vreme teških razdoblja odlazila bih u studio samo da ne mislim na sudove, na koje bih odlazila jednom do dva puta mesečno. U studio sam išla samo da stvaram, na radnu terapiju. Neću objaviti drugi deo albuma. Počela sam misliti i raditi na skroz novom, i to s velikim optimizmom", otkrila je.

