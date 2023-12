NA ŠABANOVOJ SLAVI SVIRAO SAM 23 SATA! Sofronijević o najdužoj svirci IKADA: Kad sam završio nema kući nego PRAVAC KAFANA! (VIDEO)

U emisiji Puls Srbije jedan od vodećih srpskih harmonikaša Aleksandar Aca Sofronijević govorio je o veseljima koja umeju da potraju šest, a ponekad i 12 sati.

foto: kurir televizija

Ovaj podatak iznenadio je voditelja Ivana Gajića koji je prokomentarisao da ne zna šta bi radio ne nekoj proslavi 12 sati. Sofronijević je potom ispričao kako je tekao jedan od njegovih najdužih nastupa:

- E moj druže. Slava kod Šabana Šaulića! Prva slava koju sam svirao. Počeli smo u 19h, a kolege sam pustio kući ujutru u pola 11. A ja sam svirao do pola 5. Onda smo posle išli on njegov kum Kole i ja na ručak-večeru u Sinđelić u 6 i došao sam kući u 9. Znači brada mi je porasla.

foto: Kurir Televizija

Ipak tvrdi da je bilo veliko zadovoljstvo biti u društvu sa Šabanom:

To je uživanja kada si bio u društvu sa njim. Još ti on peva. To su sve ljudi koji znaju i vole da uživaju. Kad on uzme mikrofon oko 6, 7 ujutru to je zaista posebno.

A pevač Dejan Tejovac koji je takođe gostovao u emisiji ispričao je kako je izgledalo druženje sa Šabanom na jednom dočeku Srpske nove godine u Čačku:

- Sećam se kad je bio jedan doček Srpske nove godine. On se pojavio uveče, došao je oko 10 sati. Do 12 on je bio u nekom čošku u nekom separeu. Kad je došlo 12 on mene zove do stola i tu počinje druženje koje traje do 7 ujutru. U 4 ujutru gazda lokala je morao da zaključa, jer se saznalo da je tu Šaban i svi su hteli da dođu. Tad je najbolje pevao. Opustio se, malo je popio i pevao ono što on najviše voli da peva. On tad uživa najviše. To je magija.

