LICE NA KOJIMA BI JOJ MNOGI POZAVIDELI: Verica Rakočević objavila fotku bez šminke, ovako izgleda u OSMOJ deceniji

Modna kreatorka Verica Rakočević (75) godinama je u srećnom braku sa Veljkom Kuzmančevićem koji je 35 godina mlađi od nje.

foto: Petar Aleksić

Za Vericu Rakočević mnogi kažu da je vreme stalo jer besprekorno izgleda u osmoj deceniji.

Mnogi smatraju da je hrabrost objaviti ovakvu fotografiju na kojoj je potpuno prirodna, a ovom fotografijom je dokazala da su godine samo broj.

foto: Damir Dervišagić

Verica je jefnom prilikom govorila o tajni dobrog izgleda:

- Nikada nisam bila opterećena izgledom zbog izgleda, ja sam bila opterećena snagom godina. Dođete na trenutak i kažete imam 74 godine, a onda nekako nagi stanete ispred ogledala i kažete: ,,Okej, mene ne boli ni kuk, ni koleno"- započela je Verica, pa nastavila:

foto: Printscreen

- Ustajem u 6, trčim ujutru, radim do uveče, mirišem ruzmarin u poslednje vreme, kažu da pojačava memoriju, ja sam srećna i zadovoljna, uradim 100 sklekova dnevno. Godine su to, da se ne lažemo, ne radujem se borama, ne mislim da je svaka bora lepa. Divim se ženama koje se raduju svojoj bori, ja se ne radujem, to je samo korak ka kraju - ispričala je Verica svojevremeno.

