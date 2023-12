"NEĆU IM NIKADA TO ZABORAVITI!" Velika ispovest Dušice Jakovljević: Dok ne olupamo glavu nećemo shvatiti neke stvari...

Godina 2023. bila je za voditeljku Dušicu Jakovljević veoma turbulentna, danima se pisalo o njenom poslovnom poduhvatu i transferu, kako su mnogi rekli, godine.

Ona je sada sumirala utiske i otkrila sve o godini koja prolazi, ali i kako provodi praznike.

Dušica je na samom početku otkrila šta za nju predstavljaju praznici i sam doček Nove godine.

foto: Damir Dervišagić

Koje su to želje i emocije koje ti prvo naviru pri pomisli da je kraj jedne, a početak druge godine?

- Nisam toliko euforična oko Nove godine, jer meni zapravo Nova godina ne počinje kalendarski, nego počinje sa televizijskom sezonom. Posao koji radim mi dozvoljava da se nekoliko puta nedeljno doteram kao za Novu godinu, pa onda imam utisak i kao da je proslavljam. Volim da slavim sve što je lepo, lepo je što je to jedna noć kada većina ljudi izađe negde u grad, vidi se sa prijateljima i poželi nekome nešto lepo. Mislim da je poenta Nove godine u tome da pokažemo koliko zapravo brinemo jedni o drugima, i da možda neko ko nema taj osećaj da pokaže nekada neku pažnju, tu je Nova godina da promeni to. Moje želje su generalno vezane za to da budem pametnija, opreznija, uspešnija, da prosto ne posustanem nikada, ma šta god se dešavalo, i vezane su za porodicu, decu, moje prijatelje, da svi budu živi i zdravi. Kako kažu, od Nove godine želim samo da mi nikoga ne oduzme, sve ostalo ću moći i sama da uradim. Da smo živi i zdravi, da se volimo i da se čuvamo, to je vrlo važno u ovom stresnom vremenu, da ne zaboravimo na emocije najbližih.

Konačno možeš da se, u potpunosti, posvetiš porodici i deci i da praznike provedeš u miru i sa njima, koliko ti je to nedostajalo prethodnih godina?

- Moja deca su velika, oni imaju svoje planove za Novu godinu. Naš posao svakako nema standardno radno vreme, ali svakako da živim mnogo zdravije i disciplinovanije. Još uvek nisam okitila jelku, ali je važno da ima duh te Nove godine i da smo tu jedni uz druge, ma gde se nalazimo.

Priželjkuješ li možda da ti se desi nova ljubav u narednoj godini?

foto: Ata images

- Ne priželjkujem novu ljubav (smeh). Ni ne razmisljam u tom pravcu, krenula sam u jedan ozbiljan tempo, novi segment života. Priželjkujem još više posla, poslovne uspehe, da Hajp, kao najbrže rastuća televizija, postignemo velike rezultate. To mi je fokus, tome sam trenutno posvećena, a ljubav može da bude tu da podrži. Kod mene je, što se toga tiče, sve okej i baš ne razmišljam trenutno o tome.

Koji je to momenat, ako ga ima, koji želiš da zaboravis, a desio se u 2023. godini?

- Ne postoji momenat koji bih htela da zaboravim, nije mi bila laka, ali je bila prosperitetna na samom kraju. Treba samo da naučimo nešto iz svega toga, ako smo pametni, ali dok ne lupimo glavom o zid nećemo shvatiti neke stvari. Ne želim da zaboravim, ali želim da zapamtim neke šanse i prilike koje sam davala ljudima oko sebe prethodnih godina, i želim da nikada ne zaboravim kako se neko prema meni poneo.

foto: Printscreen/hajp

Da li i za tebe, kao i za većinu ljudi, Nova godina predstavlja prekretnicu u donošenju nekih bitnih odluka, koje si prolongirala u prethodnom periodu?

- Do sada nisam ciljano planirala, ali ću definitivno početi. Uvek kažem da ću početi nešto da radim, ali mi fali elana, upravo zato se fokusiram na posao. Ne pravim planove, ali mislim da bi bilo jako pametno da to uradim. Probaću definitivno da napravim plan za neki naredni period.

Mnogi smatraju da se, poslednjih godina, praznični duh nekako izgubio, u moru obaveza i jurcanja, da li je to slučaj i kod tebe ili ipak vlada praznična euforija?

- Mislim da se praznični duh izgubio zbog klimatskih prilika. Nisam svesna da dolazi Nova godina jer nema snega. Ja ga ni ne volim, ali mislim da zbog toga nisam ni svesna da dolazi Nova godina, ali jesam ove godine to zapostavila, sreća, pa su deca velika, ne moramo više da proslavljamo zajedno, ali volimo da se ušuškamo, razgovaramo.

