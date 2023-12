MILAN MILOŠEVIĆ POSTAJE OTAC? "Marija Šerifović me je osmelila na taj korak, nekako me je razdrmala...

Milan Milošević, voditelj rijalitija "Elita" otvorio je dušu o svim aktuelnim temama koje se tiču njegovog života i izneo svoje ciljeve koje želi da ostvari u 2024. godini.

Voditelj je na početku otkrio da li ima neku neostvarenu želju koju bi voleo da ispuni u 2024. godini:

foto: Printscreen

- Svakako je to rad na sebi, međutim najviše bih voleo da mi se jedna želja ostvari u naredne tri godine, a to je da se ostvarim u ulozi oca i sve više razmišljam o surogat majci. Od kako se Marija Šerifović osmelila na taj korak nekako me je razdrmala i probudila u meni taj neki očinski instinkt - rekao je Milan, pa progovorio o planovima za 2024. godinu:

- Imam dosta planova ali to otom potom. Što se tiče privatnih planova želim više da se pozabavim svojim zdravljem i da što više vremena provodim sa majkom, da je dovedem ponovo za Beograd i da živi opet kod mene. Takođe bih voleo da naučim još jedan strani jezik pa ću vam se eto javiti na tom jeziku sledećeg puta - priznao je Milan.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen Instagram

Kurir / Preneo: Lazar Stanušić / Blic / Pink

Bonus video:

00:09 Espreso na festivalu Street Food u Berlinu