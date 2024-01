"MNOGE SNOVE SAM OSTVARIO" Saša Matić otkrio svoje želje za 2024. godinu, a ovog PRAVILA se sebično drži!

Saša Matić, koji je održao fantastičan koncert na Zlatiboru pred oko 50.000okupljenih, kaže da se oseća malo umorno, ali da će izgurati.

- Malo sam umoran od rada, ali dobro je, izguraćemo. Od polovine decembra meni je svaki dan ovako euforičan – rekao je Saša.

Za njega je Nova godina kao i svaki drugi dan, ali voli te rituale. A što se tiče želja kaže:

- Ja sam mnoge svoje želje ostvario i neka mi ova sledeća bude kao 2023, ja ću biti veoma zadovoljan. Kada završi koncert prvo će pozvati decu, a u narednom periodu ipak nešto priželjkuje.

- Neće se to desiti baš u 2024. godini. Ono što priželjkujem nije se desilo do sada, a to je da pevam i sviram u 2024. godini, eto to neka bude jedna od želja – kaže Saša.

Kada prođe praznična euforija razmisliće šta će se dalje raditi. Jedno je sigurno: Badnje veče i Božić provešće uz najmilije.

- Uveli smo pravilo da ne sviramo za Badnje veće i Božić, već da ih provedemo uz porodicu – rekao je Saša.

