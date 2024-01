DARKO TANASIJEVIĆ UPLOVIO U TAJNU AFERU! Voditelj se OPASNO "zagrejao", pa priznao: Komplikovana je situacija malo...

Darko Tanasijević, voditelj rijaliti programa "Elita" pred sam kraj nove godine otkrio je lepe vesti, a potom priznao da je zaljubljen do ušiju.

Kako je istakao, nešto neplanirano mu se desilo krajem 2023. godine.

- Da, zaljubljen sam. Nešto totalno ludo i neplanirano mi se desilo krajem godine i od tad sam u nekom posebnom stanju, fazi. Inače, nisam neko ko se zaljubljuje tek tako, to mi se dešava jednom u sto godina, ali kad se desi... Nisam sav svoj. Ipak, situacija je prilično komplikovana, ne znam kakvi su izgledi da to preraste u nešto ozbiljno i veliko, ali želim da uživam u trenutku i da nemam velika očekivanja, jer zbog njih dolazi i do velikih razočaranja - rekao je Darko.

Darko je, takođe, otkrio sa kim je dočekao Novu 2024. godinu.

- Novu godinu sam proveo u Novom Sadu s prijateljima, a u ponoć sam prvo zagrlio i poljubio moju najbolju drugaricu i koleginicu Tiću.

Podsetimo, Tanasijević je otkrio da dobija nepristojne ponude, a potom i priznao da voli šalje "vruće" poruke.

- Šaljem vruće poruke, to svi radimo kada smo zaljubljeni ili kada nam se neko svidi. Nepristojne ponude dobijam, uglavnom je to na društvenim mrežama, i to eksplicitne fotografije, koje ne selektujem kao neke pevačice - ističe Darko.

