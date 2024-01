"BRENA MI SE PAKLENO OSVETILA" Pevača izbacila iz helikoptera u DIVLJINU, satima čamio s MEDVEDIMA i VUKOVIMA! Ostala mu FOBIJA...

Daniel Popović je pesmom 'Džuli' davne 1983. osvojio četvrto mesto na Evroviziji. U Minhenu zbog tada gotovo anonimnog pevača iz Crne Gore nisu otišli favoriti bivše države Mišo Kovač i Lepa Brena, koja je Popoviću radi pobede 'servirala osvetu'.

Popović je otkrio da se radi toga nauživao straha, ali i ko je Džuli iz bezvremenskog hita koji je preveden na nekoliko stranih jezika i na kojem je zaradio više od milion tadašnjih nemačkih maraka.

foto: Printscreen

- Činjenica je da se Pesma Evrovizije sve više gleda, a sve manje sluša, da je važna scena, koreografija, pesma nije toliko bitna očigledno, jer i ne ostaje, trebalo bi da postame evergrin ali ne..., rekao je Popović pa dodao: - Ja svake godine pošaljem pesmu za koju mislim da bi mogla uspeti i obično završi u košu za smeće, jer je verovatno i ne poslušaju. Ja stvarno ne mislim da ne znam da napišem pesmu za Pesmu Evrovizije, mislim da znam i tu svakako imam još nešto da kažem - rekao je Popović za esmisiju "Special Happy Showu".

U emisiji se prisećao kako se radi pobede i odlaska na Evroviziju ‘zamerio’ Lepoj Breni.

foto: Damir Dervišagić

- To nikada neću zaboraviti, snimanje spota za pesmu ‘Jugoslavenka‘. Bila je to ‘osveta malog Kineza’, oni su me malim helikopterom odveli na Durmitor i tamo su me spustili, rekli - mi samo preletimo, a ti maši i to je to. Međutim, njih nije bilo tri sata, ja računam, tu sam u divljini, tu su i vukovi i medvedi, šćućurio sam se ispod nekog kamena, čekao hoće li se oni uopšte pojaviti, vratiti. Nakon tri sata, ja sam, naravno od sreće, kada sam video helikopter mahao, rekli su mi da sam baš dobro odglumio… Da osveta bude još bolja, spuštali su me niz litice, padine Crne Gore… Ja sam se tada nauživao straha… Nikada više me niko nije nagovorio da uđem u helikopter. Ona je kasnije u nekoj emisiji priznala da je to bila osveta. Breno, nisi otišla, žao mi je, bio sam bolji - poručio joj je.

