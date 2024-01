"UZMEM TELEFON DA POZOVEM SINA" Mirko Kodić o smrti naslednika Aleksandra, duša mu se cepa: Izbegavam da gledam njegove slike

Harmonikaš Mirko Kodić ne oporavlja se nakon što mu je iznenada preminuo sin Aleksandar Kodić.

Čuveni harmonikaš gostovao je u emisiji "Amidži šou", gde je, sa knedlom u grlu, govorio o njegovoj iznenadnoj smrti. Mirko ni dan-danas ne može da se pomiri sa činjenicom da njegovog naslednika više nema, a gledaocima je priznao da mu se neretko dešavalo da uzme telefon u ruke i pozove ga:

- Ne plačem, jer moj Aleksandar ne bi voleo da zaplačem nikad, ali mnogo mi nedostaje i mnogo mi je teško. Dešavalo se da uzmem telefon da ga pozovem. Izbegavam da pogledam njegove fotografije... Imam pun kofer novina, 40 dana, svaki dan po dve stranice, ja nijednu od tih nisam pročitao. Sve se spremam da jednog dana, kada budem sposoban za to, otvorim te novine i da pogledam... - rekao je Mirko i dodao:

- Da, on je ponosan na mene što sam nastavio da sviram. On je uvek mene zvao "kralju moj", retko kada me je zvao tata - dodaje Mirko Kodić.

Podsećamo, Aleksandar je preminuo u snu, verovatno od posledica srčanih smetnji. Kako su tada ispričali njegovi bliski prijatelji, on se tih dana žalio na bol u stomaku koji nije bio jačeg intenziteta, pa nije potražio lekarsku pomoć. Kodić je važio za uzornog mladića o kojem su svi imali reči hvale.

Sahranjen je 1. novembra na groblju Lešće u prisustvu porodice, rodbine i prijatelja, među kojima je bilo dosta javnih ličnosti iz sveta muzike s kojima Mirko sarađuje.

