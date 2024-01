"MOLILA SAM MARKA DA SE RAZVEDEMO I DA MI UZME DECU" Milica Kon iznela detalje koje niko nije znao, Srbija će ostati šokirana

Voditeljka Milica Kon govorila je na različite teme, a otkrila je i manje poznate detalje iz svog braka.

Kada su se gošće u studiju "Magazina in" dotakle teme mršavljenja, te konstatovale da žena nakon razvoda obično dovede svoju liniju do savršenstva, Milica je otkrila interesantnu stvar iz njenog života:

"Kada sam u jednom trenutku imala problem sa kilažom, molila sam Marka da se razvedemo i da mi uzme decu. Rekla sam mu ''Molim te Marko da se razvedemo na šest meseci samo da smršam''. Želela sam malo da propatim, malo da mi ne da decu, samo da smršam. On je na sve to odgovorio zaprepašćeno i rekao da su mi ideje užasne, pa da to ne govorim javno, ali evo, sada sam rekla", ispričala je ona, a zbog testamenta se odrekla familije.

