MARIJA RAMADANOVSKI PROGOVORILA O FILMU NEDELJA! Džejeva ćerka otkrila šta joj falilo u ovom ostvarenju, a ovo ju je oduševilo

Marija Ramadanovski, ćerka pevača Džeja Ramadanovskog, progovorila je o filmu ''Nedelja'' koji premijerno prikazan prošle nedelje.

Ona je otkrila svoje prve utiske, a potom priznala da generalno zadovolja onim što je videla na bioskopskom platnu.

foto: Printscreen TV Pink

- Pogledala sam film, na premijeri i mogu reći da sam zadovoljna onim što sam videla. U isto vreme sam bila srećna i tužna što gledam fim o njemu. Glumci su bili odlični, pohvalila bi ih sve. Moj tata je imao veoma buran i raznovstan život, pa da je film trajao i pet sati, ne bi moglo da se dočara njegov život komplet, rekla je ona pa dodala:

- Stvari su istinite, scene su istinite...smejala sam se na neka dešavanja, čak i zaplakala. Bilo je dosta životnih stvari koje je on nama pričao, a da nisu dočarane, ali bih izdvojila scenu sa jagnjettom, koja me oduševila, o čemu je i on stalno pričao.

- Moj otac nikada nije težio ka tome da bude zvezda, legenda... on je uvek pričao da ti to sam Bog da. U filmu se vidi isto da je on u domu pevao, te da niko nije mogao da pretpostavi ko će on postati kasnije. Time se ja i vodim u životu. Sve je do sudbine i do Boga. Kako je rečeno, tako će i biti - rekla je Marija i dodala kako gleda na komentare tatinih kolega:

foto: Printscreen TV Pink

- Što se tiče tatinih kolega, svako ima pravo na svoje mišljenje, tu se ne bih mešala. Što se tiče mog utiska, možda je falilo više muzike... možda je bilo previše mog strica Džambe, ali on je morao za nekog emotivno da se veže. Što se scena tiče, realno su prikazane. Ne mogu da kažem da je on degradiran ili loše prikazan. Ja sam ponosna, zadovoljna i mislim da je on sve ovo zaslužio te da bi mu bilo drago da ima film o sebi! Sada iz ove perspektive shvatam da sam trebala mnogo više vremena da provodim sa njim i jako mi je žao zbog toga- zaključila je Marija.

Kurir.rs/Premijera Vikend Specijal/ K.M.

