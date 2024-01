GDE JE DANAS ČUVENA MARINA ŽIVKOVIĆ? Pričalo se da se bavi magijama, da čita duše, a sada izgleda ovako

Pevačica Marina Živković harala je scenom devedesetih godina prošlog veka, a onda se povukla iz javnosti i njen život je prava misterija.

- Kada dođeš do samog vrha onda nema više izazova, a ja volim izazove. Uživala sam u plodovima rada, družila sam se i obišla planetu – rekla je ona u emisiji 20. vek.

Mnogi su govorili da je čak promenila veru i da se bavi nekim čudim stvarima, a u pomenutoj emisiji Marina je priznala sve o Šamanizmu koji već godinama proučava.

foto: Printscreen/Youtube

-U šamanizmu sam, zaista. Živeti sa dušom. Radim upravo to. Bavim se čitanjem duša. Dovoljno je da vas gledam u oči i da vas energetski ‘radim’. Ljudi se zezaju i neozbiljno shvataju te stvari. Svaka izgovorena reč je energija. To sve ostaje u etru i ne razgrađuje se. Onda se mi čudimo što nam je tako, a ne razmišljamo da šamaramo gluposti ko nezdravi. Znate, meni je ispunjen život, ostvarena sam kao žena, kao umetnik, kreator. S prijateljicama i sestrama radim u lancu salona u kojem pravimo kreme, organske, od prirodnih sastojaka, anticelulitne – objasnila je tada, a demantovala je i priče da je promenila veru i ime.

-To nije tačno. Ja stvarno ne znam… Kako neko može da bude beli mag? Jedne novine su izbacile pre par godina da sam promenila veru, da sam sada Maha mantra. Vidi, ja nemam veze s tim. Niti znam šta znači to. Veru nisam promenila! Rođena sam u Srbiji, nikada ne bih promenila veru. Ovo je moj predeo. Ja sam ovde rođena, jedem našu hranu. Pričam maternjim jezikom, ne koristim strane reči. To nema veze sa životom. Padalo mi je na pamet i da ih tužim, ali sam odustala. Neka pišu šta hoće, samo neka stave lepu sliku.

Jedan od najdramatičnijih dana u karijeri joj je svakako bila repriza dočeka 1999. godine koji je provela radno u predgrađu Beograda.

foto: Printskrin Youtube

Na njenom nastupu koji je do tada delovao veselo i činilo se da će proći bez incidenta, ubijen je iz pištolja jedan momak koji se nalazio neposredno ispred Marine.

Kurir / Blic

Bonus video:

09:12 STARS-EP152