ŠOK SCENE! Milica Kon ubacila takmičara u mašinu, ISPIPALA po celom telu i zakopčala šlic! Njegova faca je SVE!

Milica Kon, voditeljka emisije "Brak na neviđeno" se baš u toj emisiji često nađe u neprijatnim situacijama, a sada je takmičar bio taj kome je bilo veoma neprijatno.

foto: Pritnscreen

Naime, takmičar se sve vreme preznojavao pored Milice, a ona ga je ispipala gde je stigla, a u jednom trenutku mu je zakopčala i šlic.

Takmičar je probao odelo, a onda je izašao da ga svi vide, ali voditeljki je zapao za oko šlic koji je takmičaru bio otkopčan, pa se ponudila da mu pomogne.

foto: Printscreen

- Ne znam da li si ovo namerno ostavio da bih te ja zakopčala ili kako voliš? - rekla je Milica, a takmičar je bio vidno zbunjen, pa joj je odgovorio:

- Zanimljivo je kada voditeljka odradi još neke stvari.

Podestimo, Milica Kon nedavno je otkrila koliko je suprug podržava u svemu:

- Verovali ili ne, mene suprug podržava u devojačkom životu! Kaže mi: ''Kad ćeš ti da izađeš sa drugaricama malo?'' Da mi pare, ja izađem, provedem se, napijem se i to je to. On zna da ću posle da budem dobra i poslušna - rekla je ona i dodala:

foto: Printscreen/Premijera

- On meni daje tu slobodu... sve nam finansira, ne neki drugi baja. Ma namazan je on. Kaže: ''Ja ću sve da vam završim, rezervišem'' pametno on to radi. Naš brak traje baš dugo, evo već 12 godina, a ja se osećam kao devojka - zaključila je Milica.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

01:33:11 SCENIRANJE 21.05.2023. SANJA MARINKOVIC