"NE TREBA ODUSTAJATI..." Mirka Vasiljević nikad iskrenije o braku sa Vujadinom, evo zašto mu telefon nikad nije proveravala

Glumica Mirka Vasiljević zbog četvoro dece koje ima sa Vujadinom Savićem često je zauzeta privatnim obaveza, ali ni poslovne obaveze nije zapostavila, te na mesečnom nivou nekoliko puta odigra predstavu na kojoj već dugo radi.

- Volim i da budem i na sceni i u publici, da se ismejem i isplačem. Predstavu “Pazi s kime spavaš“ počeli smo da radimo pre deset godina, tada sam bila trudna sa trećim detetom. Za deset godina smo uradili četiri predstave, mi smo autori i kreatori i kada to što si ti stvorio puni sale u Srbiji, i van nje, onda ti je srce puno. Posle toliko godina se osećamo kao članovi familije, pa nam je divno kad se sretnemo, možemo da pobegnemo od rutine, smejemo se, ogovaramo, jadamo, savetujemo i ćutimo. Kada su neka dalja putovanja možemo da se naspavamo i u kombiju - započela je Mirka, a kako bi kolege reagovale kada bi ponovo ostala trudna, kroz smeh je odgovorila:

- Mislim da bi ih glava zabolela, pitali bi se kako stomak da sakriju u trećem delu. Mada, eto, da li ste nam možda ideju da treći deo neko od nas bude trudan u predstavi.

Otkrila je i da li je u planu peto dete.

- Tačke i zarezi su nezgodne reći za takvu situaciju jer je to prvenstveno nešto što treba da želiš, hoćeš i da se dosta tu kockica, ne samo između dva partnera, poklopi. Tu uvek imam tri tačke zato što je trideset i tri godine i Vujadinu i meni, videćemo šta će biti u budućnosti. Za sada smo sa njih četvoro zahvalni Bogu što ih imamo, iako nam je potrebna ozbiljna organizacija. Već sad imamo neke koji su na početku puberteta pa prolazimo nove faze, treba i njima biti prisutan pa prosto i njih izgurati na pravi put. Za sada imamo njih troje veliko i jedno malo koje od početka do kraja zavisi od nas. Ovi stariji već sada beže od nas, tako da smo zadovoljni - kaže glumica i otkriva kome najteže pada period puberteta.

- Svakome na svoj način jer se bore sa nečim novim u svom telu, ali svi smo prošli kroz to. Dokle god oni prave neke nestašluke, gluposti i pozitivne stvari ja sam mirna. To smo pravili i brat i ja u odrastanju. Dosta sam starija od brata, pa sam mogla da vidim sa te vremenske distance kako to izgleda. Dokle god nam je poznato na dobrom smo putu s obzirom na to da ima dosta izazova i drugačije je vreme, kaže glumica i dodaje:

- Trudim se da im budem prvenstveno prijatelj, da u meni vide sagovornika koji će biti tu uz njih u po dana, u po noći. Želim da budu otvoreni, a opet da se zna granica da sam ja roditelj, a oni dete. Nema potrebe za strogoćom samo da bi ona bila tu, ali kada preteraju sa manipulacijom znam da kažem “sad je dosta“.

Ona i Vujadin godinama žive zajedno, te se i osećaju kao da su braku iako to formalno nisu. Ipak, tajnu dugovečnosti zajedničkog života nije dokučila.

- Da to neko može u jednoj rečenici da kaže, svi bi se držali toga i verovatno bi sve bilo u današnjem svetu drugačije, ne bi bilo toliko razvoda. Ljubav je jako bitna, to mora da postoji ali na njoj mora i da se radi. To je dvostrana ulica, treba i sa jedne i druge strane da se radi, želi, stvara kompromis, da razgovarate i imate svoje vreme i ne odustajete tek tako lako - rekla je ona i otkrila da telefon partnera nikada nije proveravala.

- On ima svoj, a ja svoj. Ako me nešto muči ja ću da pitam jer sam tako naučena i odrasla u porodici da nema ničeg ispod tepiha. Volim da je tepih ravan, da nema ni brda ni dolina. Nema razloga da sad čačkam jer samu sebe nerviram. Možda i šala koju ima sa drugom meni drugačije zvuči, pa se objašnjavaj i to je proces gde nema nikad kraja.

Pokrenula novi biznis foto: Printscreen/Instagram, Petar Aleksić Glumica je nedavno našla vremena i za novi biznis, pa sa drugaricom pravi voćne torte. - Kroz život sam sebi dokazala da ko hoće nađe način. Kreativna sam, neko sam ko zna da funkcioniše u velikim obavezama i haosu. Došla sam na ideju sa svojom prijateljicom da nešto drugačije napravimo, a opet bude svima poznato i napravili torte od voća- kaže Mirka.

