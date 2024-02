"DEO MENE IMA KOD KUĆE!" Adam Adaktar prozvao Slobu Radanovića, spomenuo i njegovu Jelenu: On mene mora da obožava...

Adam Adaktar prokomentarisao je prozivke pevača Slobe Radanovića na njegov račun.

Naime, Sloba je na svom Instagram profilu objavio deo Adamovog intervjua, u kojem govori da je uvek živeo istim načinom života, pa istakao da nije poenta u novcu.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen

- Sada imam bazen u kući. Pre tri godine imao sam bazen u dvorištu, a pre 15 godina imao sam onaj montažni bazen, pa dolazimo do toga da sam ja uvek imao bazen. Znači, svako sebi može da priušti bazen na postavljanje. Radi se o lajfstajlu, kako hoćeš da živiš, a ne o novcu. To je ono što ljudi ne mogu da ukapiraju. Tako da sam ja uvek živeo ovako - govorio je Adam.

foto: Printscreen Instagram

- Svakom sekundom ovog snimka odumire mi jedna siva moždana ćelija, lebe mekani - napisao je Radanović ljutito.

Samozvani "bog obrva", je odlučio da u svom stilu uzvrati udarac.

-Prva stvar, on mene mora da obožava, zato što moj rad gleda svaki dan na licu svoje izabranice, te deo mene svaki dan ima kod kuće. Druga stvar, s obzirom na to da se radi o bazenu, mene zanima da li i on ima bazen i da li je taj bazen spoljašnji ili unutrašnji. Isto tako me zanima koliki je taj bazen i koliko ga je platio, pa kad budem znao sve, možda će i meni neka siva ćelija da odumre - rekao je Adam.

Podsetimo, poslednji snimak Adama Adaktara, kada je na platou ispred Hrama Svetog Save doneo "Carski tron" i seo u njega kako bi ga fotografisali, zgrozio je javnost, te je "Bog obrva" naišao na brojne osude na društvenim mrežama.

Kurir.rs/Informer/K.M.