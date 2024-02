MAJA MARIJANA ISKRENO O GREŠKAMA U KARIJERI! Zbog jedne stvari se gorko kaje: Neke ljude sam trebala...

Maja Marijana jedna je od retkih pevačica koja javno govori i o lošim stranama estradnog posla, a iako je ponosna na svoj uspeh priznaje da bi neke stvari danas drugačije uradila.

Maja je po prvi put otkrila zbog čega se kaje u svojoj karijeri i šta bi promenila.

- Ono što ne bih uradila da imam ovu pamet, a one godine ne bih se nervirala zbog nekih članaka kada su me novinari čerupali, ali to vremenom dođe i shvatiš da je sve to šoubiznis. Kajem se što na vreme nisam stopirala neke ljude i poslala ih u istoriju. Moramo imati granice i to sve ide sa godinama– rekla je u emisiji „Grand Parada“.

Maja je nedavno otkrila kako ne bi podržala da ćerke krenu njenim stopama.

–Ne, taman posla da idu mojim stopama, ni slučajno. To smo raspravile kad su bile male, zato što ne želim da se bave poslom kojim se ja bavim, zato što smatram da biti pevačica na našim prostorima uopšte nije dobro zato što se za pevačice uvek povezuju, neke i ne baš lepe reči. Stvarno ne bih volela da moja deca prolaze kroz to, ali smatram da su pevačice jedne od najboljih žena. Najhrabrijih, najborbenijih, osim toga što pevaju, putuju, rade stvarno kao rudari, one su izutetne majke i domaćice. Milion poslova obavljaju i onda me stvarno to sve pogađa jako. Ne bih volela da se moje ćerke bave uopšte ni sa čim što ima veze sa estradom, ima mnogo drugih mirnijih poslova - rekla je pevačica.

