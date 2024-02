POZIVAO SE NA MINIMAKSA DA BI IMAO PROĐU KOD DEVOJAKA, A ONDA SE VODITELJ POJAVIO U KLUBU I NASTAO ŠOK! Velika ispovest Big Laleta

Lazar Antić, mađioničar poznat pod nadimkom Big Lale, progovorio je o poznanstvu s pokojnim Milovanom Ilićem Minimaksom, te je progovorio o malo poznatim detaljima iz svog života i otkrio na koji nalin je počeo da se bavi ovim poslom.

On otkriva da je Minimaks bio veliko ime u tadašnjoj Jugoslaviji, da su ga svi poznavali, pogotovo pripadnice lepšeg pola, kojima je uvek bio okružen, te se prisetio momenta kad su se upoznali. Lale priznaje da je samo na osnovu pominjanja čuvenog voditelja imao bolju prođu kod devojaka, što je i koristio, ali je sve palo u vodu kad se Minimaks jednom zaista pojavio pred mađioničarom. Pored toga, otkrio nam je da su mu ljudi pričali da neće imati za hleb ako prihvati da mu primarno zanimanje bude to da izvori trikove pred publikom.

foto: Printscreen

- Radio sam na otvaranju jednog lokala u Trstu. Pošto je bila nedelja slobodan dan, otišao sam u Ljubljanu u klub "M". Došao sam luksuznim autom i ispred kluba su bile dve prelepe devojke. Upoznao sam se i pitao ih šta piju. Predstavio sam se i rekao da čekam Minimaksa da potpišem ugovor, a on je tada bio toliko popularan da je cela Slovenija gledala. Bile su iznenađene, otišao sam do toaleta - rekao je Lale, pa nastavio:

- Kada sam izašao i krenuo ka njima, sledio sam se. Minimaks je sedeo između njih dve na mom mestu. Onda je on ustao mangup i rekao: "Gde si, Lale, koliko te čekam. Kad ćemo potpisati taj ugovor?" Noge su mi se tresle. Popili smo piće i onda je njegova ekipa snimatelja i reditelja ustala i rekla da moraju da krenu na avion. On im je rekao da neće i da ću ja da ga vozim do aerodroma. Kad smo došli, rekao je da dođem u Beograd i da bi značilo mnogo.

foto: KURIR

Inače, otac je za njega imao potpuno druge planove.

- Otac je želeo da budem mesar, da radim s polutkama, a ja sam već kao klinac u to vreme na nastupu znao da zaradim njegovih pet radničkih plata, tad sam shvatio neke stvari i to je bilo to. Ljudi su mi pričali da se manem trikova jer neću moći da zaradim za hleb, ali sam na kraju uspeo u sve da ih razuverim - otkrio je Lale.

Želeo sam da nestane spomenik Pobedniku na Kalemegdanu

Big Lale je s trikovima počeo još u osnovnoj školi, a o njegovim velikim delima pisali su svetski mediji iako on žali za jednom neostvarenom željom, a to je trik da učini nevidljivim spomenik Pobedniku na Kalemegdanu.

- Počelo je sve iz malog mesta pored Jagodine počeo sam da učim trikove od drugih, posle sam dobio knjigu na poklon, iz nje sam savladao sve veštine. Kasnije sam proputovao ceo svet. Umeo sam da stvorim četiri automobila na sceni. Ljudi su bili šokirani onim što vide. Jedno vreme mi je bila ideja da pokušam da nestane spomenik Pobednik, ali je na kraju bila smenjena tadašnja vlast i nismo uspeli iako smo potpisali sve da s time krenem.

Nikad ne otkrivam trikove

Big Lale priznaje da bi, osim Milana, gde je proveo deo života, mogao da živi bilo gde na svetu, ali se ipak vratio u svoju Srbiju, te ne voli da otkriva trikove, a onda objasnio i zašto.

foto: Printscreen/Premijera

- Nikad ne otkrivam svoje trikove jer tu onda nema više čara, gubi se smisao. Živeo sam dugo u Italiji, ali me je uvek nešto vuklo da se vratim nazad. Nema gde nisam putovao i živeo, ali kući je najslađe. Danas slabije izvodim trikove, ali dešava se da ljudi pozovu i traže.

Kurir.rs/Republika

Bonus video:

