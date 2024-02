SANI I NATALIJA TRIK FX PSA VODE I NA GOSTOVANJA! Denseri ne idu nigde bez svog kućnog ljubimca: KURIR PAPARACO

Natalija i Sani Ibraimov, članovi grupe "Trik FX" ne odvajaju se ni na sekund od svog kućnog ljubimca.

Partnere u privatnom, ali i poslovnom životu, naš paparaco uslikao je kada su dolazili na snimanje jedne emisije na Kurir televiziji. Kako je tog dana u Beogradu bilo jako hladno, oni su se obukli u toplu garderobu, te su, čim su izašli iz skupocenog džipa, ušetali sa svojim psom u prostorije naše televizije.

foto: Kurir

Natalija i Sani nikad nisu krili koliko su vezani za svog belog ljubimca, a time što ga vode sa sobom i na snimanja emisija, samo pokazuje da ne žele ni na trenutak da ga ostave samog. On se ovog puta našao u Sanijevim rukama, koji je brižno vodio računa o njemu, ali ne sumnjamo da je i Natalija uvek tu da priskoči u pomoć kad se njen suprug umori od nošenja njihovog krznenog prijatelja.

foto: Kurir

Podsetimo, njih dvoje su nedavno priznali da je sva garderoba koju su nosili u spotu "Crno ili belo" bila pozajmljena od Jelene Karleuše i Boška Jakovljevića, a da o tome oni tada nisu ništa znali.

foto: Kurir

- Sve stvari koje vidiš na meni su od Jelene Karleuše. Naš stilista, Darko Kostić otišao je kod Jelene i izvukao sve iz njenog ormara. A sve stvari koje vidiš na Saniju su od Boška Jakovljevića. Mi smo to sve saznali kasnije i htela sam u zemlju da propadnem. Darko je bio naš stilista i oni idu po buticima i kupe neke stvari, ali on se snašao jer kod Jelene uvek svašta ima. Ovo do sada niko nije znao osim nas troje - rekla je Natalija u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji.

foto: Kurir Televizija, Ana Paunković

