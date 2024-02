VIKTORIJA NESTALA IZ JAVNOSTI, KOMŠIJE OTKRILE ŠOK DETALJE O PEVAČICI: "Izgleda zapušteno" Porodična tragedija uticala na nju..

Pevačica Snežana Mišković, poznatija kao Viktorija, obeležila je svojim glasom jedno zlatno vreme domaćeg roka, ali se u poslednjih šest godina povukla iz javnosti i njeno zadnje pojavljivanje bilo je u rijalitiju "Zadruga".

Komšije pevačice, većinom nisu ni upućene da Viktorija živi u njihovom komšiluku, ili je pak ne viđaju i baš zbog toga ni ne znaju da ona živi u samom centru Beograda.

Jedna komšinica, izašla je iz Viktorijine zgrade i sa osmehom poručila da ne zna mnogo o njoj.

-Da, da, tu je Viktorija u našoj zgradi, sa ćerkom živi, ali neće vam ona otvoriti vrata- rekla je komšinica u hodu, dok je komšija otkrio svu istinu pevačice koja je nestala sa javne scene.

-Mesec dana je nisam video, ne izlazi iz kuće. Juče sam razmišljao o njoj, ali ona nikome ne otvara vrata-kaže on, i dodaje kako izgleda kada je vidi.

-Šta znam, možda bi vama otvorila vrata. Ona stalno menja boju kose, vezuje čak i neke marame. Prilično onako zapušteno izgleda, ružno je gruba reč, to što nosi na sebi. To što nosi na sebi, uvek visi, uvek su to neki ogrtači ili marame. Ali, sigurno bi je prepoznali, dobro malo su je i godine promenile, ostarila je.

Na konstataciju da se povukla skroz sa javne scene, komšija kaže.

-Ja sam je terao par puta, "daj ajde bre, pokreni se", čak je dolazio i onaj producent, Kul and d geng, ali nije ništa uradila. Sad sam joj rekao uđi u "Elitu", zaradi neku kintu, pravi se luda, pevaj. Radi bilo šta, kako bi uzela lovu, pošto ona nema lovu, skupe su pesme, to se plaća, a cajke su preuzele primat, a njoj treba dosta kako otišla, i snimale neku reklamu- kaže Petar i dodaje da je tragedija uticala na nju.

-Nekad bude ljuta, nekad bude prijatna i majka joj je umrla nedavno, pre šest meseci, tad sam je viđao išla je svaki dan u bolnicu, obilazila je.

Bivša rokerka, živi sa ćerkom Tarom Milenković, ali komšija ni nju nije viđao duži vremenski period.

-Ćerku isto nisam viđao, ona je razvedena, pa ćerka ide po nekad kod oca, sad je možda otišla na duže. Pored ćerke, imala i jednog prijatelja iz Splita, tu je dolazio.

- Čudi me da ne izlazi, ako ćerka nije tu, treba da spremi neku hranu, mada možda je i tu ćerka, ali izlazi noću, ima onu tu jednu drugaricu sa kojom se druži. Sedele su tu uvek u ulazu, možda i nisu imale neku kintu da odu negde, a možda i ne izlaze- završio je priču komšija Petar.

Ostale komšije nisu znale da li je Viktorija tu ili ne, a nakon celog dana čekanja, bivša rok zvezda, nije napuštala svoj dom, a ni njena ćerka.

