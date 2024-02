VLADA STANOJEVIĆ 9 GODINA POŠTO JE PREBIO DEVOJKU OTVORIO DUŠU IZ LAS VEGASA: Evo kada se vraća u Srbiju i šta kaže o bivšoj

Vladimir Stanojević važio je za jednog od omiljenih voditelja na ovim prostorima, a devojke nisu mogle da odole njegovom šarmu i lepom izgledu. Ipak, pre tačno devet godina, 2015. godine u javnosti je odjeknula informacija da ga je tadašnja devojka Ana Marija Žujović prijavila za nasilje.Ne planira da se vraća na male ekrane, ali ne isključuje tu opciju, budući da voli televizijski posao i da mu nedostaje.

Sada se uživo iz Amerike uključio u emisiju "Prvi red".

- Mediji su moja velika ljubav još kada sam bio klinac stajao sam ispred ogledala i zamišljao da budem voditelj. To se nakon 20-ak ghodina i desilo. Međutim, ono što ide uz medije nije baš nešto lepo. Što se mene tiče, imam to kao zanat, pa ako mi bude zatrebalo jednog dana, što da ne - poručio je šarmantni voditelj.

Na njegovu uspešnu voditeljsku karijeru pala je senka 2015. godine kada je zbog fizičkog nasilja nad tadašnjom emotivnom parterkom Anamarijom Žujović završio na sudu. Ovaj slučaj i dalje nije okončan. Čeka se Vladimirov povratak u Srbiju, koji će se uskoro i desiti.

- Vidimo se sledeće godine, to mogu da vam kažem, a sve ostalo videćemo kad se budem vratio. Ne znam stvarno, ima mnog drugih stvari o kojima razmišljam proteklih osam godina. Dosta stvari sam ovde započeo privatno i poslovno i preokupiran sam oko toga - rekao je Stanojević za "Prvi red", a na pitanje da li se plaši susreta sa bivšom i ishoda suđenja rekao je:

- Ne plašim se ničega, pa ni bivše partnerke.

Da li mu smeta etiketa nasilnika u medijima i da li ljudi iz njegovog privatnog života promenili odnos prema njemu nakon incidenta ispričao je za "K1".

- Evo reći ću ti iskreno, kada se sve to desilo itekako mi je smetalo, ali najmanje zbog mene lično. Najviše mi je smetalo zbog moje porodice i prijatelja. Šta pišu u medijima niti možemo da stopiramo, niti da zabranimo, niti da izbrišemo. Ljudi rade svoj posao. Bitno je šta ljudi misle o tebi, ljudi koji su mene upoznali 2009. godine. Taj neki incident nije promenio mišljenje o meni - objasnio je Vladimir, koji se pre nekoliko godina u Las Vegasu oženio.

Njegova sadašnja supruga ima dete iz prethodnog braka, ali bivši voditelj se nada i zajedničkom potomstvu.

- To je bilo nešto potpuno novo za mene. Prvi brak, pre toga koja je bila ozbiljna pre toga, pa brak nakon toga. Sve je super. Najbitnije da sam našao osobu koja mi odgovara. Vodimo jedan miran život. N eeksponiram svoj privatni život kroz društvene mreže i to mi baš odgovara. To je nešto potpuno suprotno od onog na šta ste navikli dok sam živeo u Srbiji - rekao je Stanojević, pa dodao da se nada zajedničkom potomstvu sa suprugom.

- Radimo na tome, pa kad se desi desi se, nisam time opterećen. Naravno da bih želeo širu porodicu, ako se desi bićete obavešteni, pa ćemo doći zajedno u Srbiju - kroz osmeh priča voditelj.

Otkrio nam je i da je upoznao neke svetske zvezde tokom boravka u gradu greha.

- Las Vegas je grad koji je grad zabave. Ne postoji grad koji je sličan Las Vegasu. To je grad koji je vezan hotele, klubove, noćni život. Što se tiče selebritija, ne postoji koncert ili nastup neke svetske zvezde na kojem nisam prisustvovao. Skoro je bilo otvaranje jednog novog hotela. Bio je nastup Džastina Timberlejka koji je bio plaćen 6 miliona dolara sat vremena na otvaranju tog hotela. Bio sam i ja na otvaranju, slučajno sam prolazio, video sam da je tu sedeo i upoznao sam se sa Džastinom Timberlejkom pre eto mesec dana - otkrio nam je nekadašnja televizijska zvezda.

Iako se u ovom gradu mnogi kockaju, Vladimir nije jedan od njih.

- Kada živiš u Las Vegasu najgora osobina je da budeš povodljiv kada je kocka u pitaju. Ja sam nešto poptuno suprotno, mene to nikad nije zanimalo. Ja nisam taj tip. Postao sam jako odghovaran kada sam se preselio u grad greha. Nisam povodljiv, ne kockam se, ali svote novca koji ljudi ovde troše su nerealne - priča Stanojević.

Kada dođe u Srbiju prvo što će uraditi je da vidi svoju porodicu i prijatelje, a kako voditelj danas izgleda i šta je još ispričao možete čuti u ekskluzivnom prilogu emisije "Prvi red" koji se nalazi u okviru teksta.

