"DVOJE LJUDI MI JE UMRLO NA SVADBI!" Naš poznati pevač šokirao priznanjem, a evo kako je dobio 1.000€ bakšiša!

Pavle Dejanić je pevač poznat po ludoj atmosferi koju pravi na svojim svirkama.

Od tinejdžerskih dana sa svojim bendom nastupa po klubovima i privatnim proslavama, a šira javnost je čula za njega kada je učestvovao u muzičkim takmičenjima „X Faktor" i „Pinkove zvezde".

Pevač je sada otkrio istinu o bakšišima, a onda šokirao priznanjem.

- Dvoje mi je umrlo na svadbi, jedan čovek na svadbi u Vrbasu, drugi u Mačvanskoj Mitrovici, jedan tokom rok žurke, dok je skakao, a drugi je umro u kolu, tako da može da se rikne, dvoje je umrlo - rekao je Pavle.

Često u medijima može pročitati uz imena nekih pevača i pevačica da su kralj ili kraljica bakšiša. Pavle o kolegama govori sve najbolje, ali dodaje da nije istina sve što možemo videti na društvenim mrežama.

- Ako me pitaš za onu varijantu ko uzima najviše novca, za koga vidimo na društvenim mrežama da daje najviše, to su definitivno romske svadbe, ali ako je zaista ono novac, ako oni ne vraćaju posle novac domaćinima, to je tkz. garancija, e sad garancija koju radim ja i kolege koje rade slično, ono što bude preko garancije to ostaje nama, ali postoji mnogo veselja da ostaje domaćinima, to je onda samo jedna predstava, to nije davanje bakšiša - objašnjava Dejanić.

Za jednu pesmu je Pavle dobio 1.000 evra i to od čoveka koji uopšte nije Srbin, ali voli našu muziku!

- On je Italijan, svirali smo godišnju zabavu firmi koja prodaje automobile, došao je njihovi italijanski partner, i pitao me: Ti znas rusmarin Sasa Matic, znas? Ke belo, gracie mile, karo! I da mi čovek dve novčanice od 500 evra da mu otpevam Sašu Matića, ja sam iskoristio priliku pošto io parlo italiano, ja pun sebe govorim italijanski, on sipa tamo ljubičaste za ruzmarin, ovi moji iz benda daj, mani italijanski, pitaj ga je l’ voli koju još pesmu!

