VIKI MILJKOVIĆ IZVREĐALA ZVEZDU GRANDA ZBOG KILAŽE! Pevačicu URNIŠU fanovi i kolege, nastao haos: Za ovo se ide u ZATVOR, sramota!

Violeta Viki Miljković našla se na udaru brojnih korisnika društvenih mreža zbog njenog komentara na račun kilaže takmičara Omara Džeferoskog iz Skoplja, kome je rekla da mora da smrša ili neće glasati za njega u narednom krugu takmičenja.

foto: Instagram

- Ukoliko ne budeš smršao do sledećeg pojavljivanja, kruga ili čega god... - rekla je Viki.

- Pusti bre čoveka - nadovezala se Ceca, ali Miljkovićeva nije odustajala:

- Čekaj, pusti ti mene... Ne može da se bavi ovim, da ima ovoliko godina koliko ima...

Tad se umešala Marija rekla da je diskriminacija to što Viki radi.

- Ne, to se ne zove diskriminacija. Marija, ne može... Ja njemu nisam rekla da mora da smrša 20 kila. Ja mu nisam rekla da je debeo - branila se Viki, a Marija je tad pobesnela.

foto: Printscreen/Grand

- To se u normalnoj civilizaciji se tako ne govori, znaš.. Zatucani ste i nevaspitani. Možda dečko ima zdravstveni problem, pa ne može da smrša. Nije sve u hrani. Niste u pravu. Postoje načini da se to kaže i sprovede u delo. Odvratan ti je način. Viki, za to bi u Americi išla u zatvor. Srećom, pa nismo tamo. Idi, vrati se u ono tvoje selo, majke ti. Vodite je u selo - besnela je Marija.

Miljkovićeva je Mariji poručila da ju je uvredila.

foto: Printscreen YT

- Ti si vređala na nacionalnoj frekvenciji, budalo jedna - uzvratila je Marija.

Ovo je jako iznerviralo korisnike "Iksa" (nekadašnji Tviter), koji su u komentarima žestoko izvređali Viki.

- To je ipak Viki (Violeta). Samo ime govori i ko je i šta je. Tako i priča, oblači se, ponaša. Uvek je bila ograničena. Ovo je grozno! Užas! Pravi je podvarak, što bi rekao pokojni Vidić! Prostakuša - samo su neki od komenatara.

foto: Printscreen

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

01:28:58 SCENIRANJE 04.06.2023. DRAGANA KATIC