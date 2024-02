SIMONIDA MILOJKOVIĆ IZNELA ŠOK TVRDNJE: Dvojica naših poznatih sportista su članovi sekte "Jako su voljeni a uništavaju..."

Srpska književnica i novinarka Simonida Milojković tvrdi da su dvojica poznatih i uspešnih sportista iz Srbije članovi sekte i da truju omladinu.

Naime, ona je gostujući u jednom podkastu izjavila da su dvojica jako voljenih sportista iz Srbije, članovi ozbiljne sekte.

- Dvojica jako voljenih sportista su sektaši i to svog gurua Muhandjija dovode ovde po Srbiji i truju mladež, truju decu. Uništavaju svojim sektaštvom - navela je ona.

Međutim, Simonida nije otkrila više detalje, te nije otkrivala njihova imena, niti inicijale, već je samo navela da jedan od njih kroz jogu uvlači decu u sektu.

- Nemam ništa protiv toga da ta dvojica sportista se klanjaju svojoj stolici u dnevnoj sobi i da ih proglase za Boga. To je njihova privatna stvar, ali nemoj da propagiraš to. Jedan od njih uvodi joge u školu i to predstavlja kao sport - izjavila je ona gostujući u podkastu - istakla je ona.

Inače, Simonida je nedavno iznela i tvrdnje da su tri pevačice silovane od strane moćnika.

- Znam mnoge žene koje su bile silovane, meni su privatno rekle, reč je o tri pevačice popularne, veoma, koje su mi pričale da su ih silovali neki moćnici iz muzičke industrije - pričala je ona pre tri godine.

- Te tri žene ćute o tome. One su, sada već, sa bogatim karijerima. Sve tri su bile na početku karijere, bile su mlade i bile su silovane od strane... Sad ne smem čak ni da kažem zanimanje tih muškaraca, da ne bi neko nešto doveo u vezu. Ali, recimo, neki kompozitor, muzički urednik, harmonikaš - izjavila je Simonida.

