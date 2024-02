DEVOJČICI OD 13 GODINA TRAŽILI DA NA VELIKI PETAK SKOČI SA ŠESTOG SPRATA: Književnica ispričala strašno iskustvo sa satanizmom

Naša književnica Simonida Milojković imala je zastrašujuće iskustvo sa satanizmom.

Ona je u jednom klipu koji je osvanuo na društvenoj mreži "Tiktok" prepričavala kakav je tačno susret sa sektama.

"Imam najstrašniji susret sa satanizmom, pošto sin mog druga skoči sa devetog sprata, žrtva satanističke sekte, a nije morao ni iz kuće da izađe. Mi svi mislimo da su ti satanisti tamo negde u nekim napuštenim kućama, ima i tu vršte te crne misli, ali satanisti i taj horor je pred našim vratima, taj horor je u našoj dnevnoj sobi, taj horor je u sobi vašeg tinejdžera zato što oni sada koriste društvene mreže i tako vrbuju mlade ljudi", priča književnica.

foto: Zorana Jevtić

"Inače ciljna grupa satanista su tinejdžeri od 10,11,12 godina pa do nekog fakulteta 22,23,24 godine, zato što ljudi u tom periodu žele sve to što satanizam navodno nudi, a to je neograničena apsolutna sloboda, kasno shvate da ta apsolutna sloboda vodi direktno u robstvo", završava, pa citira "oca" modernog satanizma: "Čini šta hoćeš i neka ti to bude jedini zakon".

Ona u nastavku objašnjava šta znači taj citat.

foto: Zorana Jevtić

"Imaš prava da ubiješ svakoga ko te spreči da to radiš, što znači da imas pravo da ubiješ člana porodica, pravo da ubiješ policajca, sudiju..." - priča Simonida, pa otkvia još jezivnije detalje:

"To je čak i preporučljivo jer ti kao satanista dobiješ zadatak da ubiješ najčešće člana porodica po iskustvima ljudi sa kojima sam pričala. Ako se desi da to odbiješ, a najčešće se desi, onda moraš svojim životom da otkupiš sebe, a najsatanougodnije je izvršiti ubistvo, pa samoubistvo, dakle taj sin mog druga nije izlazio iz kuće mesecima, pa su pomislili da se navukao na video-igrice i misli su da je to problem, a problem je bio mnogo veći, a nakon toga kad se nismo još oporavili od šoka zove me drugarica jako bliska i njena 13-ogodišnja ćerka 11 puta pokušala samoubistvo, nalazi se u duševnoj bolnici i izlazi za vikend pa me pitaju da li bih ja sa njom htela da razgovaram, zato što ta devojčica mene jako voli i veruje mi i čitala je knjigu "Ljubav u doba kokaina", pa samo ja još tada u njenim očima postala neko ko se u neke stvari razume", priča, pa nastavlja:

"Ja sam sa njom otvoreno pričala i ona je meni priznala da je preko "Tiktoka" dobijala zadatke da prvo ureže obrnute krstove, pentragrame, a onda da surovo muči svog voljenog psa i zatim da na Veliki petak skoči sa nekog petog, šestog sprata na kom je i živela, te nakon toga zahvaljujući pribranosti komšija i njene jadne majke taj prvi pokušaj samoubistva je sprečen, odmah su pozvali Hitnu pomoć i devojčica je hospitalizovana, a ja sam je nakon toga vodila kod jednog monaha koji vrši egzorcizam, e sad je to verovatno šokantno, ali nakon tih molitvi ljudi zaista ozdrave", završava književnica, a pričala je i o silovanju tri pevačice.