"NEPRAVEDNO ME JE IZBACIO IZ TAKMIČENJA SA SVIH 6 GLASOVA" Pevačica javno postavila pitanje Saši Popoviću: Bilo bi lepo...

Na zvaničnoj Instagram stranici muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" objavili su fotografiju kreativnog direktora Saše Popovića i uz to pitali svoje pratioce koje pitanje imaju za njega.

- Šta biste pitali Sašu Popovića da ga sretnete na ulici? - glasilo je pitanje u naslovu ove objave.

Vrlo brzo se oglasila nekadašnja takmičarka, Baš Slađa, koja je ispala u petom krugu takmičenja i nikada nije krila da joj je ovo teško palo. Sudeći po njenom pisanju, ona smatra da joj je učinjena nepravda.

- Da mi kaže zbog čega me je u baražu izbacio iz takmičenja pored svih 6 glasova i najboljih komentara koje sam imala od prvog do poslednjeg kruga dok sam bila u takmičenju. Bilo bi lepo znati razlog, mada verovatno ga nema pa ga zato i ne znam - odbrusila je pevačica ispod objave.

Pevačica se brzo oglasila za medije, te priznala da i dalje smatra da su čelnici napravili propust.

- Nisam kompetentna bilo šta da menjam. Cenim i poštujem prostor koji su mi dali, zahvaljujući Zvezdama Granda za mene su čuli ljudi širom sveta i stekla sam mnogo publike koja me voli i prati. Ja nisam ljuta na odluku Saše Popovića jer on je u tom poslu godinama i verovatno zna šta radi, samo bih volela da znam zbog čega sam izbačena jer ja mislim da i te kako vredim i da sa mnom može ozbiljan posao da se napravi. Na skoro svaku moju izvedbu su se divili i publika i cenjeni članovi žirija, nisam imala ni jedan loš komentar, čak i tako kao "debela pevačica" bila sam prihvaćena i voljena. I u suštini to i jeste moja pobeda - rekla je Baš Slađa za "24sedam".

