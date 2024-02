DEVOJKE LUDE ZA SINOM OLIVERE ĆIRKOVIĆ! Opasan FRAJER, bio je u vezi sa ovom našom POZNATOM PEVAČICOM, a evo čime se bavi

Život bivše članice kriminalne bande "Pink panter" i bivše košarkašice Olivere Ćirković porede za filmskim.

Olivera ima sina Nikolu, koji ima 27 godina, bavi se košarkom, baš kao i Olivera svojevremeno, a o njegovom izgledu svi bruje. Jednom prilikom objavila je na svom Instagram profilu fotografiju sa prezgodnim sinom, a komentari nisu prestajali da se nižu.

Nikola je inače bio u dvogodišnjoj vezi sa pevačicom Angellinom koja je za njega imala samo lepe reči.

- Osvojio me je time što imamo lepu komunikaciju, dobro se slažemo, on mi je prijatelj koji mi se sviđa i privlači me. Pre svega taj odnos, kao neko prijateljstvo. Razumemo se, podržava me - pričala je pevačica svojevremeno za domaće medije.

Nikolina majka, Olivera otkrila je jednom prilikom kakav odnos ima sa sinom:

- Imam sina koji je dobar, vezani smo jako, do 10 godine smo bili nerazdvojni i tu ne mogu sebe da objasnim. Ja sam njega povređivala kroz taj kriminal, ali uvek u nadi, kao kockar, da ću da se izadim iz te priče - pričala je bivša košarkašica i pljačkašica.

kurir.rs/blic/preneo I. L.

