"VOLIMO KAD VIDIMO LEPU I ZGODNU ŽENU, ALI I MUŠKARCA!" Pevač otkrio detalje braka i šokirao javnost

Nekadašnja zvezda „Granda“ Oliver Mijanović, godinama uživa u skladnom braku sa suprugom i dvoje dece, a iako je u bračne vode uplovio sa samo dvadeset godina, tvrdi da pored sebe ima pravu ženu koja ima potpuno razumevanje za njegov posao.

Mada njegova izabranica nije iz javnog sveta, ona se nedavno pojavila u njegovom spotu, a sad je progovorio o njihovom braku i zašto je odlučio da lepšu polovinu medijski eksponira.

foto: Printskrin / You Tube

Za snimanje mog prvog spota sam izrazio želju da moja žena bude u spotu, ali nije mogla jer je bila trudna, ali zato se našla u mom drugom spotu – rekao je Oliver.

Pevač je priznao da u njihovom odnosu, pored poverenja, postoji i doza normalne ljubomore.

-Generalno jeste ljubomorna, ako nema ljubomore bilo u vezi ili u braku, naravno zdrave ljubomore, onda nije ni pravi odnos, a ni iskrena ljubav. Ja sam ljubomoran, ako vas boli uvo za nešto, to nije to. To je ta neka vrsta emocije i povezanosti i ako nema malo ljubomore, nije iskren odnos – objasnio je Mijanović.

Pevač je otkrio da u njegovom braku nema tajni, kao i da se on i supruga često komentarišu lepe žene, ali i muškarce.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Pevač sa suprugom voli da komentariše lepe žene i muškarce

- Ona i ja volimo kada vidimo lepu, zgodnu ženu ali i lepog muškarca. Komentarišemo sve, kod nas su sve karte otvorene. Pričamo o svemu – rekao je kroz osmeh Oliver, pa priznao da li ga supruga prati na nastupima i kolika mu je podrška kad radi.

-Ostaje budna da me sačeka, čujemo se…Dešava se često da idemo zajedno na neke nastupe koji su malo bliže. Ne pravi mi problem što se toga tiče, za razliku od kolega koje imaju muke – rekao je pevač kroz smeh i dodao:

-Kolege imaju strašne probleme, žene ih na nastupu zovu na svaka dva sata, čak i na svakih dvadeset minuta. To zna da bude naporno i teško. Ja nemam takvih problema.

foto: Printskrin / You Tube

Njegove nastupe posećuje veliki broj žena koje mu često i prilaze, međutim udvaranje dozvoljava samo u meri u kojoj to ne može da utiče na njegov brak.

-Morate imati zdrav odnos i ne smete na bilo koji način da dajete povoda da se posumnja, bilo ja u nju ili ona u mene, bilo u braku, vezi ili zajedničkom životu. Kada nastupe problemi, mora o svemu da se priča i odmah da se raguje– ispričao je Mijanović koji je ovom prilikom otkrio da li provereva telefon svoje lepše polovine.

-Mislim da ona moju, a i ja njenu šifru od Instagrama…Nisam siguran, zaboravio sam. Nemam razloga da ulazim u njen profil ili ona u moj - zaključio je on.

foto: Printscreen

Podsetimo, on je poznat i kao sin pevačice Nele Bijanić.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

00:33 JK otkazala sve obaveze kako bi došla Dragani Mirković na koncert