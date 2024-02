"MAMA JE PRIMLJENA U BOLNICU NA ROĐENDAN...": Pevačica tri dana zaredom pevala dok je prolazila PAKAO

Pevačica Goga Gačić je nedavno ispričala kroz kakvu situaciju je prošla zbog majke koja je završila u bolnici.

Posle više od mesec dana na kiseoniku, ona se uspešno oporavila, ali je Goga sada otkrila koliko joj je bilo teško da radi svoj posao, dok joj se majka borila za zdravlje.

- To je naš posao, moram na stranu da stavim privatni život. Moram da se isključim jer tim ljudima to treba da bude najlepši dan u životu, a mi pevači smo tu da ih razveselimo. Sa profesionalne strane ja treba da budem uvek nasmejana, bez obzira na to šta se meni dešava i da li mi je neko u bolnici - rekla je pevačica.

Veliku podršku u najtežim momentima pružio joj je njen suprug Marko Gačić.

- Nećeš verovati, moja mama je primljena u bolnicu na dan njenog rođendana, a Marko je sa mnom otišao u Prokuplje da joj odnesemo tortu i cveće i baš taj vikend smo imali zakazane nastupe Marko i ja, pa smo zajedno otputovali. Ja sam iz te skrhanosti i atmosfere otišla za Beč da radim tri dana zaredom - istakla je Goga za Grand.

Podsetimo, Goga je pet godina u braku sa kolegom Markom Gačićem, a u decembru 2016. su se prvi put ostvarili u ulozi roditelja kada su dobili ćerku Nikolinu, a 2019. godine sina kome su dali ime Tadej.

kurir.rs/grandonline/preuzeo I.L.

