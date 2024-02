VENDI DOŠLA U EMISIJI KAO MINI MAUS, PA RASKRINKALA "GEJ AFERU" IVANA MARINKOVIĆA: Otkako je sa Jelenom džentlmenski joj daje...

Pevačica i bivša rijaliti učesnica Vesna Vukelić Vendi večeras je gostovala u emisiji "Amidži šou", gde se prvo pojavila kao Mini Maus, a onda je i diskutovala na rijaliti teme i Ivanu Marinkoviću.

To je prvi put da neko skrene fokus sa Ivanovog hetero izbora otkako je se*sualno stasao i otkako je postao potentan. Niko nikada nije ubacio crva sumnje u izbor njegovog seksualnog opredenjenja osim Žane. Ona se prošle godine vrlo tendenciozno uhvatila za Filipa Cara koji je bio glavna pesnica rijalitija. To je kao "zakačiću se za najjačeg i kako god da bude uvek sam u priči sa najjačim". Kako god, Car je nju otresao za dva dana, ali izgleda da Jelena i Ivan još uvek ne mogu da je otresu jer se ona kao bodljikava žica okomila oko njih i drži ih kao taoce, jer joj je bitno da se drži za najjače. Ivan je jedan od najbolji rijaliti igrača ikada jer njegovo mačevanje retko ko generalno može da izdrži. - priča pa dodaje:

foto: Printscreen

Otkako je tu sa Jelenom on njoj džentlmenski daje da priča na svoj način, pa se Žana tu uvukla sa njenom bodljikavom žicom i Ivanu je bitno da oni ostanu stabilni u tom obračunu. Nije nikakav problem da se Ivan izjasni da je gej, jednostavno to nije ništa neobično u današnje vreme, to nije nikakvo epohalno otkriće, ali kad bi to bila istina, s obzirom da nije, to sve njeno pada u vodu. On je nekog starog kova i starijih shvatanja, on čak nikad nije ni išao kod kozmetičara, niti je depilirao grudi, da bi bio gej ipak moraš da budeš sofisticiran, tako da to nema veze sa životom. Ali dobro, to su neke stvari koje prolaze u toj fabrici laži koju je Žana pokrenula, ona je našla taj modus - priča Vendi i nastavlja:

Meni je frapantno da osoba koja je neprepoznatljiva, koja je totalno promenila lični opis i na sve to istetovirana kao neki krimos, a želi da uđe u ulogu urbane sofisticirane žene. Na sve to neke veštačke grudi i zadnjica, to su sve poduhvatu nekih nižerazrednih po svesti pevačica, a nije ni pevačica, nije ništa, tako da na kraju može da ima samo profil kriminalca. Ušla je u rijaliti kako bi glumila lezbijku, nijedna devojka ne bi dopustila sebi da ima onako istetoviran biceps i triceps istetovirani, prosto ta ruka mora da uhvati dete i da ga odvede u školu. Ona je puna unutrašnjih deformiteta i anomalija i takva jedna osoba koja nema nikakav kredibilitet govori o jednom čoveku koji ima dvoje dece - rekla je Vendi.

foto: Kurir televizija

Kurir / Pink / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

07:22 STARS EP243