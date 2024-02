KONCERT SE RASPRODA, A ONDA GA NEKI BLAVOR ZABRANI! Pevačica iz Rijeke OSULA po hrvatskim političarima zbog zabrane srpskih pevača

Dug je spisak muzičkih izvođačača iz Srbije kojima su proteklih meseci i godina otkazivani i zabranjivani koncerti u Hrvatskoj. I svaki put bi to bilo urađeno po sličnom receptu; oglasili bi se nekakvi tamošnji branitelji ili bi se pokrenula on-lajn peticija, a lokalne vlasti brže-bolje usvojile bi takve predloge.

A bilo je i slučajeva kada bi gradonačelnici pojedinih gradova lično zabranili ili otkazali koncert nekog pevača iz Srbije.

Poslednji slučaj je koncer folk pevačice Aleksandre Pirjović koji je bio planiran da se održi u Zadru.

foto: Printscreen

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Martina Vrbos, pevačica i Ivan Ercegovčević, urednik u Kuriru, a iz Hrvatske se uključio i novinar Adrian de Vrgna.

- To je političko pitanje. To je rekao i Mile Kekin, osnivač hrvatskog benda Hladno pivo. Mnogi tvrde da na takv odluke utiču i predstojeći izbori u Hrvaskoj i da je to razlog otkazivanja koncerata. Stručnjaci sa kojima smo razovarali na temu tvrde da se radio kompleksima sa kulturnim identitetom. Ne znam zaista kako bi mogao kulturni identitet da poremeti nastup Dragana Kojića Kebe ili Ane Bekute.

U emisiji Usijanje na Kurir TV Zorica Mršević, sociolog rekla je povodom otkazivanja koncerta Aleksandre Prijović u Zadru: foto: Kurir televizija - Sve što je zabranjeno voće to privlači. Možda će baš zbog toga njene pesme sada imati veću slušanost. Milsim da je u pitanju nacionalni kompleks niže vrednosti gde se sopsvena kultura želi učiniti većom, jačom bez dodira s kulturom prekograničnih država, pogotovo oni sa kojima se ranije živelo u zajedničkoj državi.

Vrbos koja dolazi iz Hrvatska, a trenutno živi u Srbiji i nastupaće sa svojom pesmom na Beoviziji izrazila je čuđenje zbog zabrane srpskih pevača u Hrvatskoj:

foto: Kurir Televizija

- Aleksandra Prijović je napunila 6 arena, ne znam zašto je sad Zadar problem. Veliki broj ljudi iz Zadra je posetio njene koncert u Areni. Sa svih krajeva Hrvatske vole doći u arenu i slušati pop pevače. Ja ne vidim Aleksandru kao narodnjaka nego kao jednu dobru pop pevačicu. Jedinka, međutim, nekada može biti jača od bataljnona. Ja ne bih globalno osuđivala narod jer su ljudi u Hrvatskoj pokazali koliko vole izvođače sa ovih prostora i to više nego one sa svojih prostora. U pitanju su kompleksi manjih ljudi koji koriste svoju moć i rade to što rade i zato ne treba ceo Zadar proglasiti za kompleksaša.

De Vrgna je izrazio slično mišljenje:

01:09 KONCERT SE RASPRODA, A ONDA GA NEKI BLAVOR ZABRANI! Pevačica iz Rijeke OSULA po hrvatskim političarima zbog zabrane srpskih pevača

- Mislim da problema nema. Ja sam sinoć bio u Osijeku na koncertu Aleksandre Prijović. Raspitao sam se oko ove cele situacije. Gradonačelnik Zadra se izjasnio da on ništa nije zabranjivao. Mislim da je ovo malo otišlo predaleko i uveren sam da će se koncertt održati. Nije ovo ista situacija kao u Puli kada je potvrđen koncert Kulišu, Bekuti i ekipa, a onda je naglo otkazan zato što se to tamošnjem gradonačelniku nije svideo. Bilo kome ko ne poziva na neku mržnju ili nešto protivzakonito ne treba ništa zabranjivati.

foto: Kurir Televizija

Orsag je apelovala da se ne osuđuje narod zbog postupaka pojedinaca:

- Pozvala bih ljude da ne dozvole da te jedinke koje imaju prostora za obraćanje narodu budu slika čitavog naroda. Kao što znamo koncert u Puli se rasprodapao i onda se našao jedan blavor, ne znam kako bi to nazvala, da kaže da to ne može. Ne treba jedan čovek da bude slika mase koja tako ne misli.

Istakla je da se u Srbiji oseća ne kao doseljenik već kao građanin prvog reda i pozvala ljude da je podrže na Beoviziji.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj devet za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

08:59 KADA SAM ČUO DA ĆE HRVATSKA PREDSEDAVATI OVIM SAVEZOM, NISAM VEROVAO! Štrbac o paradoksu: Opet sve lome preko leđa Srba