OVA SKROMNA KUĆA JE DOM DINA MERLINA! Pevač i pored velikog bogatstva živi mirno, komšije otkrile sve što se nije znalo o njemu

O Dinu Merlinu i njegovoj porodici stanovnici Sarajeva imaju samo reči hvale.

U to smo se uverili kada smo pre izvesnog vremena posetili pevačev rodni grad u Bosni i Hercegovini. Za muzičku zvezdu kažu da im je jedan od omiljenijih sugrađana, dok za njegovu suprugu Amelu Dervišhalidović, s kojom ima ćerku Naidu i sina Hamzu, ističu da je divna žena i požrtvovana majka, koja je bila glavni oslonac pevaču još otkad su se upoznali.

Ono što se na prvi pogled može zaključiti kada se uđe u usku jednosmernu ulicu u naselju Bistrik, koje je jedno od najstarijih naselja u Sarajevu, na levoj obali Miljacke, gde se nalazi porodični dom porodice Dervišhalidović, jeste da je kraj u kome je svio porodično gnezdo vrlo ušuškan i skroman.

Iako ima više nekretnina u svom vlasništvu, između ostalog i vilu na Ilidži, koju izdaje, on je odabrao da živi baš u svojoj staroj porodičnoj kući. Ispred visoke kapije, kojom je zaklonjen pogled na dvorište i kuću, na uličnom parkingu, nalazi se i mali "mercedes", koji pripada popularnom pevaču.

Komšije imaju samo lepe reči za Merlina. Najpre smo sreli ćerku jednog Merlinovog prijatelja, koji živi nekoliko kuća od pevača.

- Edin (Dino, prim. aut.) divan je čovek i komšija. Toliko prizeman i ljubazan, a takva zvezda. Ja sam odrasla uz njegove pesme, moj otac ga je uvek hvalio i isticao kao primer dobrog čoveka. O njemu ništa loše nećete čuti ovde. Sa svakim porazgovara, fotografiše se, toliko je normalan da je i nama to ponekad čudno - rekla nam je uz osmeh Edita.

Sreli smo još jednu komšinicu, koja je rado nahvalila pevača, ali nas je zamolila da ne objavljujemo njeno ime:

- On toliko voli svoju porodicu, jako je vezan za ženu i decu. Najviše vremena provodi u ovoj kući na brdu, iznad Većnice, i često šeta po kraju. Baš je vezan za svoje Sarajevo. On je duša od čoveka, svi ga obožavamo - rekla je komšinica.

Tada smo prešetali i Baščaršijom, gde Merlin ima svoju radnju. Jedan od prodavaca suvenira, ljubazno nam je otkrio neke zanimljivosti o pevaču, o kojima se dosad u javnosti nije govorilo.

- Merlin je skromna osoba, a može da ima sve što poželi. Celo Sarajevo, ako hoće. Ja godinama živim blizu njega, viđam ga svaki dan. I u komšiluku, a i ovde na Baščaršiji. Otkriću vam nešto, što mi Sarajlije jako dobro znamo: on obožava da vozi bicikl i sa njime dolazi ovde. Sa svima porazgovara, pita nas kako smo, kako nas služi zdravlje, kako ide posao, zna nas sve po imenu. Turisti kad dođu, šokiraju se kad ga vide kako šeta normalno, razgovara, pije kafu sa nama. Neko bi pomislio da on ima obezbeđenje, da se krije. Ništa od toga. Eto, ukratko, to vam je Merlin - ističe Emir.

