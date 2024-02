JEDNA PEVALA JAČI SMO OD SRBIJE, DRUGA POKAZIVALA ALBANSKOG ORLA: Zarađivale u Beogradu, dobile zabranu, evo kako se brane

Selma Bajrami napravila je pometnju u srpskim medijima i na društvenim mrežama, nakon što je na društvenoj mreži X, osvanuo snimak sa privatnog veselja na kojem peva albansku narodnu pesmu i pokazuje dvoglavog orla, simbol koji mnogi tumače kao simbol takozvane "Velike Albanije".

Pevačici je zabranjen ulazak u Srbiju, kada je pokušala da uđe u našu zemlju policijski službenici zadržali su je na beogradskom aerodromu, te je prvim avionom vraćena za Sarajevo. Kako su preneli mediji, njoj je odbijen ulazak u našu zemlju jer je utvrđeno da je na snazi mera udaljenja, mera bezbednosti proterivanja stranca, odnosno zabrana ulaska u Republiku Srbiju, kao i zbog toga što je utvrđeno da u vezi sa ulaskom i boravkom stranaca u našoj zemlji postoji negativna procena bezbednosnog rizika.

Sad je njenu zabranu komentarisala pevačica Jadranka Barjaktarović, kojoj je takođe zabranjen ulazak u Srbiju. Do sada se nije oglašavala, ali je ipak dala svoj sud o Selmi.

"Selmu ne poznajem lično, ovako da smo nešto imale... Baš da sednemo i pričamo, onako, sretale smo se na snimanjima raznim. Čula sam sve najbolje o njoj, radi svoj posao idealno, super peva, ekstra je što se toga tiče", rekla je Jadranka.

Nakon što ju je nahvalila, Jadranka je prokomentarisala i njenu zabranu ulaska u Srbiju i osvrnula se na svoj slučaj:

"Ima moju podršku, a smatram da možda bi trebalo manje da se pravda i da se manje pojavljuje u medijima i da demantuje ove i one priče, jer to nema kraja. Mislim da će to proći i žao mi je što je dobila zabranu. Baš sam pomno gleda neki njen intervju gde je pričala da je angažovala silne advokate da se to skine, iako ona nije ništa kriva. Mislim da za time nema potrebe, treba to na neki način samo da dođe po sebi".

Na kraju je pomenula i svoj slučaj - "Na kraju krajeva, tri i po, četiri godine je prošlo od hajke, napada na mene, pa evo nikada nisam dala izjavu, niti se pravdala jer negde ne osećam potrebu za time. Niti da se pravdam i da kopam dublje i dublje, jer je to uzelo maha" istakla je ona u intervju za televiziju "E".

Jadranka je na jednom nastupu promenila reči poznate numere, pa otpevala "Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije". To je izazvalo veliki gnev naroda, pa je ubrzo ukinuta na svim televizijama i radio stanicama, a onda joj je zabranjen i ulazak u zemlju.

