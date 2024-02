"NISAM NASILAN, ALI OMAKNE MI SE PONEKI ŠAMAR" Poznati pevač ređao skandale i maltretirao bivšu: "Nagovorio me da abortiram!"

Daniel Popović doživeo je vrtoglavu slavu u SFRJ, a nazvan je i moralnim pobednikom Evrovizije u Minhenu 1983. na kojoj se takmičio pesmom "Džuli". Daniel godinama pokušava da se vrati na estradu, a pre izvesnog vremena mu je nastup u Hrvatskoj zabranjen, zbog nasilničke prošlosti.

foto: Damir Dervišagić, Privatna Arhiva

Nastup zakazan u jednom klubu, otkazan je, jer je organizatorima ukazano na njegovu problematičnu prošlost nasilnika, koju je i sam u nekoliko navrata potvrdio u skandaloznim izjava, prenosio je "24sata.hr." Klub je odmah otkazao nastup, uz napomenu da su oni "za ljubav, a ne za nasilje".

Podsetimo, Daniel je u jednom intervjuu rekao, pošto ga je bivša supruga oprtužila za nasilje:

- Nisam nasilan, al znao je poneki šamar da mi se zalomi.

Njegova supruga Sandra pre dosta godina izašla je u javnost sa pričom o nasilju koje je trpela od Danijela:

- U početku veze kritikovao je moj način odevanja optužujući me da delujem previše izazovno - ispričala je Sandra Popović 2015. za "Nacional".

foto: Printscreen

- Voleo je da sam doterana, ali nisam smela da pokažem ni ruke ni noge, niti obući strukiranu haljinu. Takođe, "učio" me kako bi trebalo da se ponašam: govorio mi je da u društvu smem da gledam samo u sto ili u njega i da na sva pitanja moram odgovarati s kratkim "da" ili "ne". Ako bih pogledala u nekog muškarca, odmah me optuživao da koketiram, a ako bih pogledala u neku ženu, pitao me jesam li lezbijka? Po njegovom mišljenju ni u čemu nisam bila dobra, čak ni u rezanju paradajza i pečenju jaja. Jednom sam kuvala kafu deset puta, a on ju je svaki put prosuo u wc, sve dok nisam pogodila njegov ukus - rekla je Sandra Bagarić Popović dodavši da se ne seća kad je dobila prvi šamar, ali pamti da se situacija zaoštrila kad im se rodio sin.

foto: Printskrin/Youtube

- Smatrao je da previše vremena posvećujem detetu, a da njega zanemarujem. Zbog toga me dva puta pre venčanja nagovorio na prekinem trudnoću uz obrazloženje da me još ne želi deliti s detetom. Kad sam treći put ostala trudna, nevoljno je pristao, ali je kasnije kad bi se naljutio znao da kaže da dete sigurno nije njegovo - kazala je ona, a Daniel se inače ženio četiri puta.

(Kurir.rs/Blic/T.J.)

Bonus video:

00:12 DRAMA JOŠ TRAJE: Jutjuber Daniel se svađa sa organima reda i građanima ispred njegove zgrade