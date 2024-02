MAJKU NAŠEG PEVAČA ZAMONAŠIO PATRIJARH PAVLE: Preminula je pre godinu dana, a ovo su detalji

Zoran Dašić Daša, osnivač grupe "Legendi" godinama je držao privatan život daleko od očiju javnosti.

foto: Kurir televizija

Kako je ranije Daša govorio detinjstvo je proveo na Novom Beogradu, kod Studenjaka.

- Tu je bila peščara, pustinja, močvare... Kupao sam se u Savi na kupalištu Bombaj, pecao ribu u kanalima Petrac, Galovica i Dunavac... Dve godine stariji brat Dragan i ja bili smo bezbrižni i srećni. On je bio đak generacije. U to vreme bilo je sramota biti loš đak, ne biti odličan, ne studirati... I ja sam bio vukovac sve dok nisam dobio gitaru. Majka mi ju je poklonila za 13. rođendan. Odmah sam pustio kosu - govorio je Daša.

foto: Nenad Kostić

I baš majka mu je bila velika podrška u životu. No, manje je poznato da se Angelina Dašić, zamonašila 1990. godine u manastiru Rakovica. Nju je zamonašio patrijarh Pavle, a Daša je retko o ovom govorio. Angelina je provela više od 30 godina u manastiru Rakovica, a preminula je u januaru 2023.

Inače, Daša je ranije govorio kako je osnovao grupu "Legende".

foto: Damir Dervišagić

- Lazan Marin Laza i ja smo napravili „Legende“ 87. godine. Ja, bluzer, hardroker - i danas volim da sviram metal za svoju dušu - čujem tamburicu kod grupe "S vremena na vreme" i osetim nešto toplo u grudima. Počne to da me kopka i krenem da razmišljam kako mi nikada nećemo svirati rok kao Englezi i Amerikanci, jednostavno nije nam u krvi. Daj nešto svoje, u različitosti je bogatstvo - kažem i sa Lazom 1987. napravim "Legende“. Kada je Bora Đorđević čuo šta nameravamo, rekao je: "Odlično, napravićemo najbolji kafanski bend svih vremena!“ On je tada izvukao svu lovu, platio studio, uradio tekstove za celu prvu ploču „Legendi“ Sve je učinio samo da nas progura, da nam pomogne. Na drugoj ploči nije imao vremena da nam uradi tekstove jer je spremao pesme za "Čorbu“. I tako sam slučajno ja počeo da pišem - govorio je Daša.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

01:28:47 SCENIRANJE 11.06.2023. MIJATOVIC KODIC SOFRONIJEVIC