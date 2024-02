TANKE USNE, PODOČNJACI... Ovako je Milica Dabović izgledala pre nego što je počela da prodaje intimu! NEPRIMETNA i POVUČENA

Milica Dabović (42) nekada je bila poznata kao uspešna košarkašica reprezentacije Srbije, međutim, danas je to palo u drugi plan, te je u žiži interesovanju zbog prodaje svojih intimnih snimaka i fotografija.

Ona se nekada nije eksponirala u medijima kao što je to slučaj sada, te je potpuno drugačije i izgledala. Naime, Milica je bila veoma povučena devojka, bez ijedne korekcije na svom licu, dok je sada korigovala sve ono što joj se nije dopadalo, te je postala i plavuša.

Na Instagramu osvanula je njena fotografija iz prošlosti, a mnogi je nisu prepoznali. Dabovićeva je imala smeđu kosu, podočnjake i tanke usne.

Pored toga što je postala zvezda na sajtu za odrasle, javnost intrigira i njen buran ljubavni život.

"Prošla sam zaista jedan trnoviti put, pravi pakao. Trebalo je da budem malo pametnija, malo grublja, a ne toliko pristupačna. Mislim da sam toliko dobra da ne mogu ni na greškama da naučim, Stefana učim drugačije. Nakon Šimeta sa kojim sam svašta prošla sam 'naskočila' na Ljubu, Stefanovog oca koji je bio još tri puta gori od Šime. Uzeo mi je sve što sam imala i što sam uspela da povratim od prethodnog", pričala je ona jednom prilikom o svojim partnerima.

O zaradi na platformi za odrasle

Milica neretko priča i o tome kako zarađuje novac od prodaje eksplicitnog sadržaja.

"Poptuno je smešno kad kažete novi biznis, to je jedna igrica koja može da se igra iz dana u dan, a i ne mora. Tako sam ja nazvala to. OnlyFans je nešto što mi je donelo novac na brzinu i nešto što će ostvariti moje snove koje sam imala i koje imam. Planiram ove godine da kupim kuću. Nije to tako sjajno i bajno kako svi misle, niti sam se ja otkrila kako su svi očekivali.. Videćemo dokle će to da traje", rekla je Milica Dabović.

kurir.rs/blic/preuzeo I. L.

Bonus video:

01:49 Sloba nazdravlja dok Đani pravi haos