"OSTAVIO ŽENU DA SAMA PLAĆA KREDITE" Pevač javno prevario suprugu s kojom ima decu, nikada se nije POKAJAO: Samoživ sam!

Pevač i nekadašnji učesnik "Zvezda Granda" Nikola Grujić je u rijaliti programu "Zadruga" sa Mimom Šarac prevario suprugu sa kojom ima dvoje dece.

Tada se dosta pričalo o njegovom odnosu sa tadašnjom suprugom, a u jednoj raspravi sa Franom Pujasom, koju je pevač imao, izneti su šok detalji.

Tom prilikom je Fran otkrio da je Gruja ostavio ženu da sama plaća kredit i da uopšte ne mari za nju.

- Sramota, ljudi on je ostavio ženu da plaća kredite, a ovo je sprdnja, on kao da je pobegao iz ludnice, a ne da je radio tako. On je hteo da izazove reakciju svog oca, njega je zanimalo da li mu otac blefira,a dobio je dva pitanja. Svašta sam video ovde, ali ovakve degene nisam, počinjem da mislim da se Mima sprda sa njim. Meni su oni presmešni. Oni ne znaju, dogovaraju se da li je on prevario ženu. Evo Grujo, jesi li prevario ženu? - upitao je Fran tada.

- Nisam - rekao je drsko Gruja.

- Kaže da nije, pa ljudi on ni nema ženu - dodao je Fran tada.

Podsetimo, njegova tadašnja supruga Ljilja se uopšte tada nije oglašavala i ostala je do kraja dosledna svom stavu.

Samo jednom pričao o prevari

Inače, on se jednom prilikom osvrnuo na period kada je naišao na osudu javnosti i priznao da li se kaje što je prevario ženu.

- Sve što radim u životu radim da bih bio srećan, zato sam samoživ, mislim, tako se pokazalo, iako ja ne smatram da je to tako. Tačno je da gledam uvek sebi da ugodim, pa i po cenu da se neko drugi ne oseća najbolje, ali se vodim emocijama i trenutnim osećajem - izjavio je bio Gruja tada.

