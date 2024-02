"SLUŠAJ ME TI BELOSVETSKA, TAKO NEĆE MOĆI" Šok detalji razgovora žene i ljubavnice Miroslava Ilića: A ti si ta otimačica MUŽEVA

Mirjana Antonović, koja se godinama sudila sa pevačem Miroslavom Ilićem oko očinstva nad sinom Devinom, otkrila je da je Viši sud u Beogradu, po drugi put, odlučio u korist nje i njenog naslednika.

- U osmom mesecu trudnoće zadesila sam se u Beogradu u stanu moje sestre Jelice. Provodile smo uobičajeno prepodne uz čaj, slatke medenjake i još slađe razgovore. Pričale smo o imenu Kristijan, koje je, inače, Miroslav odabrao, i planovima za našeg sina koga smo s nestrpljenjem iščekivali. Jelica je skoknula do prodavnice kada je zazvonio telefon u hodniku. "Mirjam Antonović ovde, izvolite", rekla sam. "A ti si ta Amerikanka? Otimačica muževa? Nije ti dosta što si ga zavela, još ćeš i dete da mu rodiš? Slušaj ti, belosvetska f**o, neće to tako moći kako ste vi to zamislili! Ako ti rodiš to dete, ubiću i njega, i tebe, i Miroslava, i našu decu, i sebe na kraju!", siktala je u slušalicu - napisala je Mirjana.

- Gospođo Gordana, smanjite doživljaj i ton, molim vas, za sve što vas zanima u vezi s masovnom egzekucijom konsultujte se sa vašim suprugom, a mojim verenikom Miroslavom", rekla sam mirnim tonom i pribrano. "Verenikom? Slušaj ti, drska i bezobrazna ženo, ja sam mu zakonita žena i ja se pitam za sve, a ne ti! Ti si jeftina zabava, koju ću ja eliminisati, jer mu nisi ni prva, a ni poslednja!". "Gospođo Ilić, ja zaista niti mogu niti želim da razgovaram sa vama na ovaj način, jer ne razumem ovakav način komunikacije. Drago mi je da smo se upoznale i nemojte me više nikada uznemiravati, imajte obzira da sam trudnica, i vi ste bili dva puta, tako da znam da ćete me razumeti, doviđenja zauvek!". Pozlilo mi je od tog poziva. U glavi mi je odjekivala pretnja za ubistvo mog nerođenog deteta. Bilo mi je žao Miroslava - zaključila je bila Mirjana, prenosi "Hello".

Podsetimo, Mirjana Antonović se oglasila na Fejsbuku i navela da Viši sud, po drugi put, zaključio da su Devin i Miroslav otac i sin.

- Dobro jutro dragi prijatelji! Da vas na brzinu obavestim da je Viši sud u Beogradu, po drugi put, odlučio u našu korist. Miroslav je u medijama izjavio da ne razume kako sud može da dođe do odluke da je on Devinov otac bez njegove saglasnosti da priloži DNK. Kad čovek koristi i krije se iza zastarelog zakona i odbija da prinese svoj DNK, sud mora da odluči na bazi svedoka, slika, i mnogobrojnih drugih dokaza. Posle svega je ipak Viši sud, po drugi put, zaključio da su Devin i Miroslav otac i sin. Nećete verovati!!! Miroslav je ponovo predao žalbu na Apelacioni sud. Nadamo se da ce njegovi na Apelacionom sudu ipak biti pravedni i konačno staviti pečat na Miroslavljeve prazne manipulacije - napisala je ona u objavi na Fejsbuku.

