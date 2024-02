ODLOŽENO SUĐENJE STEFANU KARIĆU! Evo tačno i zbog čega

Kako pišu domaći mediji, suđenje bivšem rijaliti učesniku Stefanu Kariću odloženo je danas zato što je odbrana osumnjičenog tražila izuzeće tužioca i glavnog tužioca u Rumi, kao i glavnog tužioca u Sremskoj Mitrovici u tom predmetu.

Starleta Nataša Šavija je 1. maja 2023. godine zadobila teške telesne povrede na jednoj svadbi, a za sve je optužila Stefana Karića sa kojim je tada bila u emotivnoj vezi.

foto: Kurir televizija

Protiv njega je pokrenut sudski postupak, koji još uvek traje.

- Smatramo da je tužilaštvo postupalo neobjektivno u fazi pre podnošenja optužnog akta, tj. fazi prikupljanju dokaza. Isto je bilo dužno prema odredbama Zakonika o krivičnom postupku da prikuplja dokaze i one koji terete okrivljenog i one koji mu idu u korist. Odbrana je insistirala na prikupljanju bitnih dokaza koji nisu pribavljeni, pa će sada sud morati da se bavi prikupljanjem ovih dokaza. Sve ovo izaziva sumnju u nepristrasnost tužilaštva u ovom predmetu. Pretpostavljam da je javnost, a pre svega kršenje pretpostavke nevinosti prema Stefanu Kariću i to kroz medije uticalo da Tužilaštvo padne pod ovaj pritisak - objasnio je Karićev branilac Goran Karadarević.

foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić, Nikola Anđić

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

07:46 STARS EP250