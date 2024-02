NISAM ZVAO BAKIJA B3 NA PREMIJERU "NEDELJE "IZ JEDNOG RAZLOGA! Husa progovorio o sukobu sa prijateljem: Ishitreno je reagovao!

Husein Alijević Husa i Baki B3 kolege su i prijatelji, a obojca su se družili sa legendom, pevačem Džejom Ramadanovskim. Baki je, izmeđuostalih uticao na to da baš Husa dobije ulogu Džeja u filmu Nedelja.

Kada se, međutim, približio dan premijere filma u Kombank dvorani, Baki je ostao uskraćen za odgovor na pitanje Husi da mu ostavi dve karte, što ga je razočaralo.

01:25 NISAM ZVAO BAKIJA B3 NA PREMIJERU NEDELJE IZ JEDNOG RAZLOGA! Husa progovorio o konfliktu sa kolegom: Ishitreno je reagovao!

Husa je u emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića objasnio šta se zapravo desilo.

- Tačno je da mi je Baki poslao poruku i pitao me hoće li biti nekih karata za premijeru. Tačno je, takođe, da mu nisam odmah odgovorio, ali to je zbog toga što sam hteo da na to pitanje da imam potvrdan odgovor. Nažalost Sava Centar nije završen, a mislim da bi i on bio mali s obzirom na to koliko je bilo potražnje za tom premijernom projekcijom koja se odigrala u Kombank dvorani. Mislim da je preko 2000 ljudi ostalo uskraćeno za prisustvo na projekciji - rekao je Husa.

foto: Kurir Televizija

Povodom Bakijevog revolta zbog Husinog postupka rekao je:

- Onda se Baki verovatno malo naljutio i to se je baš u ovoj emisiji pričao zato što mu se nisam javio. Međutim, brzo mu je bilo jasno da je pogrešio sa ishitrenom reakcijom. Ne bih mu to zamerio, svakome se desi da ishitreno odreaguje. Rešio sam pošto Baki živi u Banjaluci, dve karte za projekciju u tom gradu. Videli smo se tamo. Poenta je što je Baki kao i ja poznavao Džeja i veoma su pomešane emocije. Zaista nam je bilo divno u Banjaluci.

Kurir.rs

