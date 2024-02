NEDA UKRADEN NAKON RAZVODA BRAKA MUŽU OSTAVILA STAN: Pevačica o nesvakidašnjem odnosu sa partnerom: Treba sačuvati dostojanstvo

Neda Ukraden za domaće medije otvorila je dušu i u jutanjem programu govorila o bivšem suprugu i ocu njene ćerke.

Ona se u jednom trenutku dotakla razvoda i otkrila koliko je pomagala i poštovala supruga posle okončanja braka

- Jedina sam žena koja je ostavila mužu stan. Sud je meni dete dodelio dete. Od svakog nastupa sam ja ulagala. Svaki razvod je ružan, bilo je groznih reči, ali treba zadržati dostojanstvo zbog deteta. Treba sačuvati dostojanstvo, pre svega zbog deteta. Ja sam njemu uvek bila prijatelj, ali i on meni. Nikad ne bih dala da neko kaže neku ružnu reč protiv njega. Ja znam koje su njegove mane najbolje. Bio jako dobar čovek, veliki intelektualac, nažalost u svetu nacionalizma i primitivizma... On se tu nije snašao i patio je zbog toga, ali ja za to nisam kriva. Sačuvali smo poštovanje jedno prema drugom.

- Posle u drugom braku je doživeo tešku traumu, nesrećan slučaj, pao je u komu... bio je 40 dana u komi. Ja sam njemu pomagala svim sredstvima. Htela sma da moje dete ima što više oca kojeg mnogo voli, isto kao i on nju - govorila je pevačica.

