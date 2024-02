KO JE BUBA KOJA JE POSTALA BAKA? Harala je devedesetih, bila je san svakog muškarca, a zbog NJEGA NAPUSTILA KARIJERU

Pevačica Buba Miranović tokom devedesetih godina važila je za jednu od najfatalnijih žena sa domaće javne scene. U moru folk pevača koji su se tada pojavili, ona se, osim pesmama, izdvojila i po tome što je imala i ljubičastu boju kose.

Buba je tokom karijere snimila 11 albuma, a poslednji je izdala 2007. godine nakon čega je objavljivala singlove.

foto: Marina Lopičić

Ono što malo ljudi zna jeste koje je njeno pravo ime. Naime, mnogi misle da se ona zaista zove Buba Miranović, a zapravo je pevačicino pravo ime Biljana Bosiljčić. Ona je objasnila da je taj nadimak dobila još kao mala, a onda se osvrnula na udaju, preseljenje u Kanadu i to da li je bila stroga majka.

foto: Dragana Udovičić

"U Kanadi upoznala supruga"

Kao tinjedžerka pohađala je srednju medicinsku školu zbog toga što joj je majka bila medicinska sestra. Želela je da studira medicinu i bude lekar, ali je vremenom shvatila da je njen životni put muzika.

Nakon završene niže muzičke škole upisala je uporedo sa medicinskom i srednju muzičku školu, a potom Pravni fakultet u Beogradu koji je posle nekoliko meseci napustila i počela da snima pesme.

Tokom jednog od nastupa upoznala je supruga Žiku Bosiljičića i odlučila da se sa svega 19 godina uda za njega. Potom je spakovala kofere i zbog porodičnog života otišla u Toronto, gde je ostala narednih pet godina.

foto: Privatna Arhiva

- U Kanadu sam otišla da radim, tamo sam postala supruga, tu sam ostala neke četiri godine dok se deca nisu rodila. Ali nisam se iselila, malo sam tamo, više sam ovde. Kanada je jedna prelepa zemlja, divna je i biće mi zadovoljstvo da pođete sa mnom. Mislim da sam bila u meri opasna mama koliko to treba, tražila sam od svoje dece da uče, da završe škole, fakultete - istakla je pevačica.

Lepota joj je pomogla u karijeri

Buba je ispričala koliko joj je lepota pomogla u poslu, ali i da li je sada nešto drugačije nego kada je ona bila na vrhuncu popularnosti.

- Ja nisam radila svadbe, nisam mogla to da izdržim, to mi je bilo jako naporno. Mnoge moje kolege kažu da u naše vreme nije bilo tako, ja mislim da je uvek isto. I sad su došli neki mladi pevači, vidim da se druže, mislim da je sve isto. Prijali su mi svi ti komplimenti, nije mi odmoglo, ne znam da li mi je pomoglo, nisam to mogla da izmerim, kod mene je sve išlo kao po loju - rekla je Buba jednom prilikom.

Postala baka

Buba je tokom jučerašnjeg dana otkrila da je postala baka, te dobila unuku Hanu.

Njen sin Filip Bosiljčić dobio je ćerku sa fitnes trenerkom Sandrom Radojičić, a Buba je srećne vesti odmah podelila na svom Instagarm profilu.

foto: Printscreen Instagram

- Stigla nam je Hana - napisala je pevačica i objavila prvu fotografiju unuke koja se celom šakom drži za prst.

Da je sve spremno za slavlje svedoći i činjenica da su novopečenom tati spremili i majicu za cepanje.

Kurir.rs/Blic

