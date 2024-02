ANA NIKOLIĆ PROGOVORILA O STARATELJSTVU! Novi detalji drame sa Rastom: Nije dugo bio u zatvoru!

Jedna od udarnih tema danas u domaćim medijima jeste ponovni rat bivšeg bračnog para, pevačice Ane Nikolić i repera Stefana Đurića Raste.

Njih dvoje nakon razvoda ostali u lošim odnosima. Svađe i javna prepucavanja im nisu bila strana, a Ana je čak rešila da presavije tabak i pokrene tužbu protiv bivšeg supruga.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Prvi put nakon drame, Nikolićeva se oglasila za medije i navela da ona ima starateljstvo nad devojčicom.

- On očigledno nije bio dovoljno u zatvoru, ali pričaću ja sve kad rešim s advokatima. Sve same eminentne ličnosti bez škole i vrlo upitne prošlosti. On je sve drugo tražio, ja sam tražila samo i isključivo puno starateljstvo. To je jedina istina i treba da se zna - kaže pevačica i dodaje:

- Meni je moj imidž jasan u medijima, ja nisam uspela da se uništim, a ponajmanje će neko druga osoba to da uradi. Niko neće da se više ku*či bez pokrića, narkotrafikant iz CZ-a, ne sećam se da sam ga posećivala na Sorboni, ni na Pristonu, ni na Jejlu, nego u CZ-u, pritom mi ovo uopšte nije obaveza. Odavno smo mi razvedeni, i to baš na današnji dan.

foto: Damir Dervišagić, Nikola Anđić, Pintscreen

Inače, Ana je na profilu podelila i sliku da je izbačena iz roditeljskih grupa predškolske ustanove u koju njeno dete ide.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

07:05 STARS EP255