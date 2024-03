"VOLELA BIH DA MAMA MANJE PRIČA" Prvi intervju ćerke Goce Tržan: Nemam dovoljno slobode, Rašu ne zovem "tata", nekada je prestrog

Ćerka naše pevačice Goce Tržan, Lena, je u iskrenom intervjuu u maminom rijalitiju "Moj savršeni brak", otkrila šta je to što je "smara" kod roditelja, da li Rašu zove tatom, šta Goca mora da promeni kako bi njih dve bolje funkcionisale...

Lena je otkrila kakav joj je odnos sa Radomirom, te da li ga zove "tata".

- Zovem ga Raki, Raša... Iskreno, čudno mi je da ga zovem tata. Nije mi biološki otac, ali nemam osećaj da to nije tako, jer se ponaša kao da mi je pravi roditelj. Živimo zajedno 9 godina. Nikada ga nisam nazvala očuhom. Zvuči mi nekako ružno. Imamo normalan odnos i znam da se moj mama i on vole i koliko god da me nervirali, to je normalno. Ipak su roditelji.

Zatim je Lena otkrila koji roditelj je više "smara", te ko je najveći krivac zbog toga.

- Raša manje više, ali sve zavisi. Svako ima neke svoje momente. Kapiram da im možda nekad nije dan. U nekim stvarima je možda prestrog, ali u većini stvari je super i ne zabranjuje mi ništa. Samo me mnogo smara oko nekih stvari, možda nekad i preteruje. Ne mogu da kažem ni da je mama skroz problem, jer nije. Mislim da su skroz korektni. Vole da treniraju strogoću, ali su skroz okej za većinu stvari i za skoro sve možemo da se dogovorimo. Ne smaraju me baš u svakom trenutku. Volim da provodim vreme sa njima. Kao svaka normalna porodica smo.

Gocina ćerka je bila iskrena pa je rekla šta je to što nju zapravo muči.

- Tu ne postoji jedna, konkretna stvar. Stvarno ih mnogo volim oboje. U većini slučajeva se svađamo zbog gluposti. Na primer nisam stavila posuđe da se opere, ili samo zaboravila da nahranim mačke ili je mama zaboravila da mi naruči duks... oko nekih potpuno nebitnih stvari. Ni oni (pri.aut.roditelji) se nešto previše ne svađaju, bar ne dok sam ja tu. Imamo potpuno normalan odnos i iskreno, stvarno mi je drago zbog toga i drago mi je što se vole.

- Nekad nemam dovoljno slobode. U nekim situacijama oni misle da imam i dalje 7 godina i da ne mogu da odradim neke stvari sama, da ostanem kući predugo sama. Stalno me zovu da provere kako sam i da li sam zaključala vrata. Uglavnom mi kažu "Ostani do 22h 22:30h, nekad i do 23h", ali evo npr. Raša, za neke stvari, kad pretera "Gde ćeš", a ja krenula napolje i onda on "Pa ti previše izlaziš, vrati se do 21h, 21:30h", dok je nekad u fazonu "Vrati se kad hoćeš, samo mi se javi".

Lena bi volela da može duže da ostaje napolju.

- Izlazila bih duže, mada ne mora da znači da bih svaki put ostala do kasno. Nit mislim da treba da me svaki put puštaju da ostajem do kasno.

Jelena je priznala da možda i ona ipak malo pretera.

- Možda i ja nekad malo preteram, nabadnem ih, ali većinom slučajeva, ja to stvarno ne radim namerno, iako moja majka misli da ja to radim namerno, ili kako ona kaže "brecam se" ili "Kapiram da si u pubertetu, ali to ne treba da radiš". Ali ja stvarno, nekad pričam potpuno normalno, a oni misle da ja to namerno radim. Ja to stvarno ne radim namerno ili ako nekad kažem "mhmm", jer prosto u trenutku nemam drugi odgovor. Ali nekad kad dam odgovor neki koji mi prvo padne na pamet, kako ne bi ispalo da sam nepristojna i da ih ne slušam, pa ispadne na kraju da ni to ne valja. I onda tu nastane problem, kako ja ništa ne pričam sa njima.

Lena je rekla i da li može otvoreno da priča sa njima.

- Zavisi za šta i kada. Na primer, kada treba nešto ozbiljno da im se kaže, da sam dobila jedinicu iz matematike... onda čekam da budu malo bolje raspoloženi, da im se nešto lepo desi i onda se ne ljute. Onda budu super i kažu "Popraviće se, okej", a kad nisu baš raspoloženi, onda budu u fazonu "Zašto to, hoćeš sad da te kaznim?". Raša nije u fazonu da me kažnjava za ocene ili tako nešto, jer zna da to nije najbitnija stvar, dok majka misli da trebam da imam sve petice, i kad dobijem 4 ona kaže "Zašto nije 5? Zašto nisi bolje naučila? Ti si kriva, niko drugi. Ti si kriva za sve".

Pevačicina ćerka je istakla da se više svađa sa Gocom,a evo i zašto.

- Više se svađam sa mamom. Ne samo zbog ocena, zbog sve, zbog nekih gluposti. Na primer samo dođe i kaže "Ne možeš da ideš", onda ja pitam zašto i ona mi kaže "Idemo kod prijatelja", a ne da mi da ne idem sa njima. A nekad bi mi dala da ne idem. Ali eto nekad joj dođe da moram da idem sa njima i onda moram.

Lena smatra da je Goca nekad hirovita.

- Zato što menja tako nekad mišljenja i čas mi nešto da pa ne da, to ja vidim kao hir. Iako je ona uvek tu da se porazgovara sa njom i potpuno je kul u nekim stvarima, ali ima trenutaka kada ne može da joj se kaže, jednostavno. Prosto, tera svoj neki inat. Ne radi to svaki put, ali nekad, definitivno da. Teram i ja njoj inat. Redovno. Ne zabavlja me to, ali jednostavno, kad pretera, onda ću i ja da preteram. Šta drugo mogu? Možda nekad ne ispadnem prema njima korektna.

Lena misli da se Goca prema njoj ponaša tako zato što se plaši za nju.

- Iskreno svaki put prvo pomislim, to namerno radi. Ali realno možda se ona samo uplaši za mene. Na primer ako ostanem do 23h, već je mrak i tada nije baš sigurna u to da me pusti da idem sama. Iako je kapiram, uvek ću reći da mi tera inat. Kao što će svako dete pomisliti. Ja znam da ona brine, ali realno uvek ću pomisliti da mi sve to radi, samo da njoj ne bi bilo dosadno u životu.

Jelena misli da taj odnos između njih dve može da se reši ako bi joj se više javljala.

- I da popričamo o tome, ne znam šta bih rekla. Jedino možda više da joj se javljam, da ne bi brinula i da joj kažem gde ću i sa kim biti.

Za kraj je otkrila kako bi ona volela da se Goca ponaša prema njoj, kako bi njihov odnos bio bolji.

- Od mame bih volela da me malo više sluša, a da manje priča. I da kao što ona meni kaže "Sad normalno pričamo, ne napadam te", da isto i ona to primeni, jer ni ja nju ne napadam svaki put.

