ONA JE ZAŠTITNO LICE NAŠEG PZE! Svi čekamo njene komentare na Evrosongu, a ovo je njen sin - mlad i uspešan! Evo čime se bavi

Duška Vučinić je praktično zaštitno lice našeg prenosa Evrovizije, po tome je najčešće prepoznaju. Ponosna je, kaže, na to što njena porodica ima i tradiciju i istoriju. Odrastala je u kraju u kom su se snimali filmovi i legendarni "Bolji život". Njen život je bolji od onog o kojem je kao devojčica sanjala. Počela je kao stjuardesa, a onda se prizemljila na televiziji. Tu je postala ime, tu je upoznala kumu, prvog muža, pa drugog.

Mnogi znaju njen glas i uživaju svake godine u njenim komentarima, ali se o njenom privatnom životu malo toga zna.

Voditeljka ima sina Aleksu kog je dobila u braku sa Srđanom Lučićem, a voditeljka je jednom prilikom otkrila i čime se on bavi.

Duška ima sina Aleksu kojeg je dobila u drugom braku sa Srđanom Lučićem. On ima 24 godine i postao je pilot.

"Oba supruga upoznala sam na Trećem kanalu. Prvi put sam se udala sa 24 godine. Brak je potrajao tri i po godine, a ubrzo sam se i drugi put udala. Za Srđana, s kojim sam dobila sina Aleksu. Obojica muževa su mi danas beskrajno bliski prijatelj. Velika su mi podrška, kao i ja njima. Ponosna sam što sam odnegovala takav odnos", rekla je Duška u ispovesti za Kurir.

Nasledik Aleksa velika je podrška svojoj majci, a završio je Pilotsku akademiju.

- Ne čitam i ne pratim šta se o meni piše, ali mi bliski ljudi uz osmeh ponešto prenesu. Ima tu raznih duhovitih komentara i slika, i to je potpuno u redu, meni je to simpatično. Naravno da nije prijatno kada vam kopaju po privatnom životu, ali ove godine toga nije bilo. U jednom trenutku pomislila sam da sam bila predosadna, ali sam se prisetila nekih komentara i shvatila da ipak nisam - ispričala je Duška Vučinić svojevremeno za "Hello".

