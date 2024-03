JANJUŠ I ANELI ZAUVEK RASKINULI! Košarkaš otkrio detalje kraha ljubavi i priznao: SAMOŽIVA JE

Odnos Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić sve je turbulentniji, a nakon žestokog sukoba par je odlučio da stavi tačku na svoju ljubav.

foto: Kurir, screenshot Pink tv

Sada je Janjuš progovorio o raskidu i otkrio zbog čega je do razlaza došlo.

- Dešavalo se da ja komentarišem kroz moju pozorišnu predstavu kako ne bi došlo do svađa, hteo sam da sve okrenem na zaj**anciju, a ona onda misli da je neko ponižava. Druga situacija je gde ponekad pomislim da ima osećaja samo prema sebi. Mislim stvarno da Aneli je samoživa i ranije dok nismo stupili u odnos, rekao sam da je samoživa. Ona meni sinoć kaže: "Namignuo si Jovani Cvijanović". Ne znam o čemu se radi, nikako da provalim. Pun mi je ku**c da slušam njihove neke ratove, čuo sam da je otišlo ekstremno. Je**te zašto se meni to sada dešava, da ja moram to da slušam i da ne mogu posle svoje porodične tragedije da opustim glavu?! Ja to slušam pet meseci! Ako ti ne kapiraš da se iskidam živ, znaš i sam da sam i kurtu i murtu navukao na grbaču, ti dođeš i kažeš da namigujem Jovani Cvijanović?! Pusti me u pi**u materinu. Pretrpi nešto, ako ti kažem da si neko ko je prošao mnogo više od ovih ljudi - rekao je Janjuš i otkrio zbog čega je poslednjih dve nedelje pojačana tenzija u njihovom odnosu.

foto: Printscreen Pink

- Imamo i problema i napeti smo, ali neke sitnice ne treba da se rade. Ne pravim neke ljubomorne scene, nemam ni zbog čega. Ali, ako ti nisi mene shvatila i naš odnos ozbiljnijim od svih odnosa, kako ti pada na pamet da ja mogu da pomislim da sa tom devojkom da se nešto desi?! Kako ti to padne na pamet, čoveče - govorio je besan Janjuš.

foto: Printscreen

Aneli: Asmin je gej!

Nakon poziva koji je imala sa sestrom Sitom, Aneli je iznela žestoke optužbe na račun bivšeg supruga Asmina Dudržića.

- Koliko mi je samo neprijatno bda pričam o ovome, ali terao me je da ga zadovoljavam i vibratorom. Stalno sam sumnjala jer sam ga uhvatila kako se dopisuje sa muškarcem, to je neki advokat koji je gej, zajedno su gledali filmove za odrasle - rekla je ona.

